عطل فيس بوك وواتس آب وأنستجرام يسبب إنخفاض كبير في أسهم فيس بوك ومنصات أخري

عطل فيس بوك وواتس آب ، إذا كنت تمسك هاتفك الآن وتظن، أنه متعطل لأن تطبيقات منصات التواصل الإجتماعي لديك لا تعمل، فلا تقلق هاتفك بخير، ولكن يوجد عطل مفاجيء ضرب معظم منصات التواصل اليوم، ومازال العطل قائم إلى الآن، وأعلنت منصة فيس بوك عبر توتير أن جاري العمل على حل المشكلة، حقيقة الأمر أن تلك ليست المرة الأولى التي تتعطل فيها منصة الفيس بوك، واتس آب، حدث الأمر منذ بضع شهور وتم حل الأمر سريعاً، لكن لأول مرة يستمر العطل ساعات طويلة، ومازال الوضع متأزم إلى الآن.

عطل فيس بوك وواتس آب وأنستجرام

خسارة كبيرة، سوف تترتب علي هذا العطل لأن ملايين الأشخاص يؤدون أعمالهم عبر تطبيقات وصفحات التواصل الإجتماعي الفيس بوك وواتس آب، والانستجرام، نتيجة لذلك حدث إنخفاض كبير في الأسهم بنسبة 5.5% فيس بوك، جوجل وأمازون بنسبة 2%، أما تويتر بنسبة 6% ومازال الوضع مستمر إلى أن تحل المشكلة، التي لم يحدد سببها إلى الآن، إلا أنه تم التصريح أيضا أنه لم يتم إختراق المنصات.

عطل فيس بوك المفاجيء

منصات التواصل الإجتماعي ليست فقط للتسلية، والتواصل مع الآخرين، بل الأمر أكثر من ذلك بكثير فلقد أصبحت تحتل الصدارة في ريادة الأعمال، فتعطلها يعني توقف الأعمال، وخسائر كبيرة على الصعيد العالمي، والمحلي، والشخصي.

الآف المستخدمين حول العالم قدموا بلاغات بتوقف الخدمة لديهم عبر إنستجرام والفيس وواتس آب، ليس ذلك فقط العطل شمل تطبيقات أخري علي سبيل المثال تطبيق كوين بيز الخاص بالعملات.