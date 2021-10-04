جيش بريطانيا ينتشر لمواجهة نقص الوقود
بدأ الجيش البريطاني اليوم الاثنين، بنشر جنود عسكريين لتزويد محطات المحروقات التي تعاني من نقص شديد بالوقود، بسبب نقص سائقي الشاحنات الكبيرة والصهاريج، في محاولة لحل المشكلة.
وحسب العديد من وسائل الإعلام البريطانية نقلا عن وزارة الدفاع انه تم نشر نحو 200 عسكري في إطار العملية التي سميت "إيسكالين"، وذلك بعد تدريبهم على قيادة الشاحنات الكبيرة الثقيلة وملء مضخات البنزين، حيث تم إرسالهم أولا إلى لندن وجنوب شرق المملكة حيث تتركز المشاكل.
وقال متحدث باسم الحكومة: "نعمل عن كثب مع القطاع للمساعدة في زيادة مخزونات الوقود، وهناك دلائل على تحسن في مخزونات محطات الخدمة في جميع أنحاء المملكة المتحدة مع استمرار استقرار الطلب".
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