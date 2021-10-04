منصة فيسبوك الداخلية تتأثر بالعطل الكبير.. والموظفون عالقون

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، مساء الاثنين، إن العطل الذي أصاب موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي طال أيضا منصته الداخلية للتواصل بين الموظفين.
وذكر المصدر أن المنصة الداخلية الخاصة بفيسبوك توقفت هي الأخرى عن العمل، مبرزا أن معظم الموظفين علّقوا أعمالهم وباتوا غير قادرين على أداء مهامهم.
وما يزال فيسبوك وعدد من التطبيقات متوقفا عن العمل منذ نحو 3 ساعات، حيث تواجه المستخدمين رسالة خطأ بعبارة "This site can’t be reached".
ولم يعرف بعد السبب وراء ما يحصل، فيما استبعد بعض المسؤولين في فيسبوك أن تكون "هجمات إلكترونية" سببا في ذلك.
ووفقا لموقع "داون ديتيكتور"، فقد بدأ تعطل موقع فيسبوك وتطبيقي إنستغرام وواتساب، في حوالي الساعة 16:44 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، وأثرت على المستخدمين في مختلف دول العالم.
كما أفاد "داون ديتيكتور" بأن مستخدمين من مختلف دول العالم يعانون صعوبات في ولوج "تويتر" و"غوغل" و"أمازون" و"تيك توك"، إلى جانب وجود بلاغات عن أعطال في خدمة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.
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