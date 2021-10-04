عبر تويتر.. نيمار يسخر من عطل فيسبوك ومارك زوكربيرغ

مع توقف موقع فيسبوك وإنستغرام عن العمل بشكل كامل، لجأ النجم البرازيلي نيمار لموقع تويتر، للسخرية من رئيس الشركة مارك زوكربيرغ والعطل الكبير الذي أصاب موقعه فيسبوك.
وعلق نيمار على عطل فيسبوك ساخرا: "هل عطلة نهاية الأسبوع شيئة بالنسبة لي ولزوكربرغ فقط أم أنتم كذلك؟".
وربط نيمار عطل فيسبوك الكبير برئيس الشركة مارك زوكربرغ، الذي عانى من أيام عصيبة بسبب تسريبات مديرة سابقة كشفت عن اهتمام فيسبوك "بالأرباح أولا"، ثم عطل مواقع الشركة يوم الاثنين، والذي طال فيسبوك وإنستغرام وواتساب.
أما بالنسبة لنيمار، فقد كانت عطلة نهاية الأسبوع سيئة له أيضا، بعد أداء متواضع له شخصيا، وهزيمة أول لفريقه باريس سان جرمان أمام رين بالدوري الفرنسي.
ولاقت تغريدة نيمار على تويتر تفاعلا كبيرا، وحصدت أكثر من 100 ألف "إعجاب"، خاصة وأنها جاءت في وقت لجأ فيها الملايين لموقع تويتر مع توقف التطبيقات الأخرى.
وكانت شركة فيسبوك قد أقرت بالخلل الكبير الذي أصاب المواقع والتطبيقات التابعة لها يوم الاثنين، مؤكدة أنها تعمل على معالجة العطل.
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