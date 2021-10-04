تغريدة "تاريخية" ساخرة من تويتر.. وكبرى الشركات تعلق

مع توقف موقع فيسبوك وتطبيقي إنستغرام وواتساب عن العمل، استغلت شركة تويتر الفرصة بتغريدة مضحكة جذبت الملايين.
وتوقف موقع فيسبوك عن العمل تماما، يوم الاثنين، ومثله التطبيقات التابعة له مثل إنستغرام واتساب، مما شل حركة وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشر موقع تويتر على حسابه الرسمي تغريدة كتب فيها بشكل ساخر: "أهلا بالجميع.. حرفيا"، في إشارة إلى نزوح الملايين من المستخدمين إلى تويتر بسبب تعطل المواقع الأخرى.
وجاءت الردود على التغريدة مضحكة، من قبل كبرى الشركات والمؤسسات في العالم، من بينها إنستغرام "المتعطل" نفسه.
وعلق حساب مطاعم مكدونالدز على تويتر: "مرحبا ماذا بإمكاني أن أقدم لك؟"، ليرد حساب تويتر: "59.6 مليون قطعة دجاج ناغتس لأصدقائي"، في إشارة لعدد المتابعين لحساب تويتر.
بينما رد حساب إنستغرام على تويتر: "أهلا ويوم إثنين سعيد"، مع صورة تعبيرية لرأس مضطربة.
وعلق حساب موسوعة غينيس: "الرقم القياسي لأكبر عدد من الأشخاص على موقع تويتر في وقت واحد هو الآن".
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