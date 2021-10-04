الصين ترد على تصريحات الولايات المتحدة حول دعم القدرات الدفاعية

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون إين، فى بيان نشر الاثنين: "نفذت واشنطن على مدار وقت معين أعمالا سلبية بصورة مستمرة لبيع أسلحة لتايوان وتعزيز الاتصالات العسكرية الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، بما فى ذلك الخطط الخاصة ببيع أسلحة لتايوان بقيمة 750 مليون دولار وهبوط طائرات عسكرية أمريكية فى الجزيرة وعمليات مرور متكررة للسفن الحربية الأمريكية عبر مضيق تايوان".
وتابعت هوا تشون إين: "هذه التصرفات الاستفزازية تلحق أضرارا بالعلاقات الصينية الأمريكية وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين. ترفض الصين بشدة هذه الأمور وتتخذ إجراءات مضادة".
وسبق أن أكد برايس، يوم 3 أكتوبر، أن الولايات المتحدة عازمة على مواصلة تقديم الدعم لتايوان فى ضمان قدراتها الدفاعية.
وتدير تايوان منذ العام 1949 سلطات لا تعترف بشرعية النظام الحكومى فى باقى الأراضى الصينية، بينما تعد بكين الجزيرة من إحدى محافظاتها.
وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الثنائية مع إدارة تايوان عام 1979 وتتبع منذ ذلك الحين سياسة "صين واحدة"، لكن الاتصالات بين واشنطن وتايبيه تشهد تعزيزا لافتا فى السنوات الأخيرة على خلفية تزايد التوتر الصينى الأمريكى.
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