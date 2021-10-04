داعش يعلن مسؤوليته عن التفجير فى العاصمة الأفغانية كابول

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" أفادت مصادر فى "طالبان" بمقتل 12 شخصا جراء التفجير الذى وقع صباح أمس الأحد قرب مسجد عيد غاه فى كابول، حيث أقيمت صلاة الجنازة على والدة المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد.

وتحدثت تقارير إعلامية عن عمليات إطلاق نار على مشارف المدينة فى وقت لاحق، فيما أعلنت ""طالبان" اليوم عن تصفية 8 مسلحين فى "داعش" فى منطقة قريبة من السفارة الروسية لدى كابول.

ويعتبر "داعش" عدوا لدودا لـ"طالبان" التى بسطت مؤخرا السيطرة على البلاد ودخلت إلى العاصمة فى 15 أغسطس.