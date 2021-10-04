المعلمون فى أمريكا يستقيلون بأعداد قياسية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - استقال العديد من المعلمين أو اختاروا التقاعد المبكر فى الولايات المتحدة مع إعادة فتح المدارس بسبب تفشى "كوفيد-19" على نطاق واسع بين الطلاب والطالبات فى مختلف المراحل.





وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الإثنين، بأنه تم الإبلاغ عن أكثر من 200 ألف إصابة بالفيروس أسبوعية بين الأطفال فى الأسابيع الخمسة المتتالية الماضية.

وأضافت الصحيفة أنه مع عدم وجود قيود تفرض ارتداء الأقنعة فى بعض الولايات فضلاً عن معدلات التطعيم المنخفضة، فإن انتشار الأمراض المعدية يزداد سوءًا.

وأوضحت أن الأمور ساءت فى بعض الولايات لدرجة إجبار العديد من المدارس والمناطق التعليمية، مثل مدرسة أبردين فى ولاية واشنطن، ومنطقة مدارس ماموث الموحدة فى كاليفورنيا، على إيقاف الحضور فى المدارس بسبب معدلات الإصابة المرتفعة.

وأدت الاستقالة والتقاعد المفاجئ للمدرسين إلى حدوث نقص فى المعلمين، وهو الأمر الذى كان يمثل بالفعل مشكلة قبل انتشار الوباء.