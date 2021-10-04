وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الإثنين، بأنه تم الإبلاغ عن أكثر من 200 ألف إصابة بالفيروس أسبوعية بين الأطفال فى الأسابيع الخمسة المتتالية الماضية.
وأضافت الصحيفة أنه مع عدم وجود قيود تفرض ارتداء الأقنعة فى بعض الولايات فضلاً عن معدلات التطعيم المنخفضة، فإن انتشار الأمراض المعدية يزداد سوءًا.
وأوضحت أن الأمور ساءت فى بعض الولايات لدرجة إجبار العديد من المدارس والمناطق التعليمية، مثل مدرسة أبردين فى ولاية واشنطن، ومنطقة مدارس ماموث الموحدة فى كاليفورنيا، على إيقاف الحضور فى المدارس بسبب معدلات الإصابة المرتفعة.
وأدت الاستقالة والتقاعد المفاجئ للمدرسين إلى حدوث نقص فى المعلمين، وهو الأمر الذى كان يمثل بالفعل مشكلة قبل انتشار الوباء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المعلمون فى أمريكا يستقيلون بأعداد قياسية بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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