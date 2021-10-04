واشنطن تدين الهجوم الحوثى المروع على حى سكنى فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكى فى اليمن، كاثى ويستلى، فى رسالة نشرتها السفارة على حسابها فى "تويتر" اليوم الاثنين: "أدين بشدة الهجوم الحوثى المروع على حى سكنى فى مدينة مأرب، يوم 3 أكتوبر، والذى أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين".

وأضافت: "الحوثيون يؤكدون همجيتهم بمثل هذه الهجمات"، مشددةً على ضرورة تخلى الحوثيين "عن هذا العدوان ضد إخوانهم اليمنيين" و"السعى إلى حل سلمى للصراع".

إلى ذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة التى ارتكبتها ميليشيا الحوثى أمس الأحد فى حى سكنى بمدينة مأرب، بواسطة ثلاثة صواريخ باليستية، إلى 35 مدنياً بينهم نساء وأطفال.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر محلى قوله إن الصواريخ الباليستية الثلاثة التى استهدفت حى الروضة بمدينة مأرب، أسفرت عن مقتل طفلين وإصابة 33 مدنياً بينهم 4 نساء و5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 أشهر و16 عاماً.