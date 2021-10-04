بريطانيا: خروجنا من الاتحاد الأوروبى مصلحة لنا على المدى البعيد

جدة - نرمين السيد - قال وزير المالية البريطانى ريشى سوناك، اليوم الإثنين، إن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يصب فى مصلحة المملكة المتحدة على المدى البعيد"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وفى أول خطاب له فى مؤتمر حزب المحافظين بصفته مستشارا، قال سوناك إن مغادرة الاتحاد الأوروبى ستوفر "المرونة" لتشكيل اقتصاد أكثر حداثة، معلنا عن نيته لخفض الضرائب، و"لكن فقط عندما تكون المالية العامة على أساس مستدام".

كما أعرب سوناك عن فخره بدعمه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، على الرغم من التحذيرات قبل استفتاء 2016 من أنه قد ينهى مسيرته السياسية، وقال: "أضع مبادئى أولا، وسأفعل ذلك دائما".

وشدد على أنه على الرغم من "التحديات"، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى من شأنه أن يعزز "ثقافة المؤسسة" ويساعد المملكة المتحدة على التكيف مع العالم الحديث. كما دافع عن زيادة الضرائب لدفع رسوم مقدمى الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية، معتبرا أنه سيكون من "غير الأخلاقى" دفع تكاليف الاستثمار مع اقتراض أعلى بدلا من ذلك.