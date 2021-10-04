بايدن يحمل الحزب الجمهوري مسؤولية منع رفع سقف الدين 

حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحزب الجمهوري مسؤولية الصراع القائم حول مشروع القانون المتعلق بسقف الدين، معربا عن إدانته لـ"الحيلة الجمهورية" التي تمنع رفع هذا السقف.

وقال بايدن في خطاب موجه إلى الشعب الأمريكي إن "معركة سقف الديون هي مشكلة صنعها الجمهوريون، الذين تكبدوا تريليونات الدولارات من الديون خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب"، مضيفا: "هؤلاء الجمهوريين أنفسهم يكذبون الآن بشأن سبب زيادة سقف الديون".

وتوجه بايدن إلى الأمريكيين قائلا: "أنتم الذين تشهدون من منازلكم، يجب أن تعلموا أن الجمهوريين لن يرفعوا حد الدين لتمويل إنفاقهم.. وبسبب ذلك وخلال هذا الأسبوع يمكن أن تتأثر مدخراتكم بسبب هذه الحيلة الجمهورية".

وأمام الولايات المتحدة حتى 10 أكتوبر لرفع سقف الدين، وبعد ذلك التاريخ وبحسب وزيرة الخزانة جانيت يلين فإن "أمريكا لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها بالكامل".