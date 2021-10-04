انت الان تتابع تفاصيل خبر فعاليات مهرجان التمور بالأحساء 2021 في يوم الزراعة العربي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - لكل عشاق التمور العربية تم الاحتفال بمهرجان التمور بالأحساء 2021 وذلك في يوم الزراعة العربية، حيث يعتبر من المهرجانات الهامة في تاريخ المملكة وذلك يرجع إلي أنه يصنف بأنه المكان المفضل لكل الأشخاص عشاق التمور العربية ذات الطعم والمذاق الخاص، وكذلك يعتبر تسويق لكل منتجات التمور في المملكة، أما عن الجهة التي تتابع المهرجان فهي وزراء المياه والزراعة.

مهرجان التمور بالأحساء 2021

يقدم مهرجان التمور بالأحساء 2021 مراحل تطور أجزاء النخيل في المملكة حيث يتم الاهتمام بكل جزء من النخلة بداية من الجذور وحتى رأس النخلة، وقد وضح القائمين على هذا المهرجان مدى فخرهم بالتطور العلمي الكبير الذي استطاعوا من خلال الأبحاث العملية الوصول إليه، حيث من خلال هذه الدراسات توصلوا لأفضل أنتاح للتمور وافضل مزارع للنخيل في المملكة وتقديم افضل جودة.

مهرجان الأحساء موطن التمور

هذا وقد حصد مركز النخيل والتمور على رقم قياسي في موسوعة جينيس العالمية كأكبر مزرعة نخيل في العالم وذلك لما تحتويه المزرعة من أصناف مختلفة من التمور والنخيل تقدر بحوالي 127 صنف.

جدير بالذكر أن المهرجان يهدف كذلك إلى الحفاظ على جميع أنوع التمور في المملكة وذلك لضمان جودة التمور في الأراضي السعودية، وقد صرح السيد خالد الحسيني أن المهرجان يقدم الكثير من الأنواع للنخيل العربي والعالمي ويهدف إلى المحافظة على النخيل من الانقراض ويعتبر المهرجان مكان يجمع كل أنواع النخيل والتمور، وكذلك اعلن في سياق متصل على أنه في القريب العاجل سوف يتم فتح أبواب المعرض للزوار.

مهرجان التمور بالاحساء