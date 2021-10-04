أسلحة نادرة بمعرض الصقور والصيد السعودي 2021 أسعار الأسلحة ورابط حجز التذاكر

أسلحة نادرة بمعرض الصقور والصيد السعودي 2021 حيث أن هناك أصدارات خاصة ونادرة جدا من الأسلحة تعرض للمرة الأولي في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي لهذا العام 1443.

أسلحة نادرة بمعرض الصقور

في بداية الأمر فقد تم عرض خيارات متعددة في معروضات بنادق وأسلحة الصيد النارية من خلال معرض الصقور في نسخته الحالية. حيث وجد المهتمون باقتناء الأسلحة قطعا نادرة يعود تاريخ صنعها إلى الحرب العالمية الأولي. وأيضا وجدوا منها المرصعة بالذهب وأخري محدودة الإنتاج في العالم بأكمله. وقد أشاد المشاركين بالمعرض حتي الآن بالتنظيم والتسهيلات المقدمة. وسهولة أجراء عملية الشراء والتي أصبحت تتم من خلال المنصة الإلكترونية لنادي الصقور السعودي بالإضافة إلى التنوع الذي يشهده المعرض هذا العام من إصدارات خاصة ونماذج حديثة وأيضا سهولة الحصول علي الأسلحة بعد إتمام الإجراءات وحتي تحديد موعد استلام القطعة المراد شراؤها من خلال الرسائل النصية.

أسعار الأسلحة بمعرض الصقور والصيد 2021

أما عن الأسعار تحديدا فإن هواة الصيد واقتناء الأسلحة الخاصة بالصيد سيجدون ما يناسبهم من أسعار تنافسية ومواصفات نادرة. ويمكنك أيضا معرفة أسعار الأسلحة المعروضة في المعرض.

موعد معرض الصقور والصيد السعودي 2021

فقد بدأت بالفعل فعاليات وأنشطة المعرض والذي يقام بملهم شمال مدينة الرياض. وذلك من يوم 1 أكتوبر وحتي يوم 10 أكتوبر الحالي. والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية هي من اكثر الدول العربية اهتماما بالصقور واقتناؤها لذا فمنذ عام 2017 قد تم بناء نادي الصقور السعودي ليصبح هو المقر الرئيسي لهذا المعرض سنويا. وأيضا يعتبر هو المسئول عن تنظيم هذا المهرجان الضخم وترتيب فعالياته الثقافية والترفيهية. علاوة علي ذلك فقد تم الإعلان عن مشاركة 29 فنانا تشكيليا من عدة دول.

رابط حجز تذاكر معرض الصقور

قبل أي شيء فان المنصة الإلكترونية لنادي الصقور وفرت الكثير من التسهيلات لحجز المعرض بالإضافة إلي شراء الأسلحة أيضا وذلك ليتمكن المشاركين من الحجز الإلكتروني دون حدوث أي تزاحم. وقد تم الإعلان أن الدخول مجانا من الساعة الحادية عشرة ظهرا وحتي الساعة الحادية عشرة مساءا. ويمكن حجز التذاكر من خلال الدخول علي موقع معرض الصقور والصيد السعودي ونادي الصقور السعودي.