ما هو سبب توقف فيس بوك وواتساب face book متي يتم إصلاح عطل مواقع التواصل الاجتماعي

توقف فيس بوك وواتساب ، يتساءل الجميع الآن هل يوجد مشكلة في الفيس بوك الآن face book وما هو حلها ؟ ، وذلك تزامناً مع إعلان الشركة عن وجود عطل كبير وخلل في تطبيق فيس بوك والتطبيقات الأخرى التابعة لها واتساب وانستجرام ، وتسود حالة من القلق والتوتر من جميع مستخدمي هذه التطبيقات بعد ظهور رسالة الخطأ وتوقف فيس بوك وواتساب عن العمل نهائياً، ونختص في هذا التقرير رصد وتقديم كافة التفاصيل والأخبار نقلاً عن بعض الصحف الإلكترونية فيما يخص سبب توقف فيس بوك ، والإجابة على سؤال متى يتم إصلاح فيس بوك.

توقف فيس بوك وواتساب

سبب توقف فيس بوك اليوم ، يزداد البحث من قِبل جميع مستخدمي موقع التواصل الشهير حول العالم عن سبب عطل فيسبوك الآن وهل يوجد مشكلة الفيس بوك وما هو حلها، وذلك تزامناً مع إقرار شركة فيس بوك بوجود عطل فني وخلل داخل بيانات الموقع ممى أدى إلى ظهور رسالة الخطأ وعدم استطاعة المستخدمين من تسجيل الدخول على فيس بوك نهائياً.

وفي ذات السياق فقد توقف واتساب عن العمل في نفس الوقت الذي تعطل فيه الفيس بوك face book ، كما تعطل أيضاً موقع انستجرام، وهذا أدى إلى حدوث حالة من الغضب الشديدة بين جميع مستخدمي هذه التطبيقات، ويتساءلون الآن عن متى يتم إصلاح عطل الفيسبوك.

سبب توقف فيس بوك وواتساب

أوضح بعض خبراء شبكة الإنترنت، انه لربما تكون أسباب عطل توقف فيسبوك هو عملية اختراق وسرقة بيانات الشركة، مما أدى إلى حدوث عطل فني وخلل كبير، واستدل الخبراء ذاتهم، أن شركة فيس بوك دائما ما تُعلن وتخبر جميع المستخدمين لهذه التطبيقات بإعلان مُسبق قبل أن تُجري عملية تحديث للبيانات، وذلك لم يحدث اليوم، لذلك فمن المرجح أن يعود سبب توقف فيس بوك هو عملية الاختراق وسرقة البيانات.

متى يتم إصلاح عطل فيس بوك face book

أعلنت شركة فيس بوك عبر موقع التدوينات الصغيرة تويتر وجود عطل وخلل كبير في الموقع، مؤكدة أنها تعمل على إطلاح هذا العطل في أقرب وقت ممكن، لتعود تلك التطبيقات للعمل من جديد بشكل طبيعي، وقد قدمت اعتذاراً رسمياً لجميع المستخدمين.

وأوضح بعض المستخدمين أن التطبيقات فيس بوك وواتساب وانستجرام بدأت عرض رسالة الخطأ بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، وقد ظهرت تقارير انقطاع الخدمة عبر تطبيقات Facebook وInstagram وWhatsApp وFacebook Messenger.