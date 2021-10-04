الملك سلمان يعلن وقوف المملكة بجانب عمان لمواجهة تداعيات «شاهين»

جدة - نرمين السيد - أكد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، وقوف المملكة إلى جانب سلطنة عمان فى الجهود التى تبذلها لمواجهة تداعيات إعصار "شاهين"، حتى يتم تجاوز آثاره.





وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الملك سلمان "أجرى اتصالاً هاتفيًا بسلطان عمان هيثم بن طارق، اطمأن خلاله على الأوضاع فى السلطنة إثر تعرضها لإعصار شاهين، وما سببه من وفيات وما خلفه من أضرار"، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب السلطنة فى الجهود التى تبذلها لمواجهة تداعيات الإعصار.

من جانبه، وجه سلطان عمان الشكر والتقديره إلى العاهل السعودى، على اهتمامه تجاه عمان وشعبها، داعيا الله أن يحفظ المملكة من كل مكروه.

وأعلنت هيئة الطيران المدنى فى سلطنة عمان، فى وقت سابق اليوم، انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية "شاهين". وقال عبد الله بن راشد الخضورى رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد فى الهيئة، إن انتهاء التأثيرات جاء عقب ضعف العاصفة وتحولها إلى منخفض مدارى.

وأوضح الخضورى أن هذا المنخفض متمركز حاليا فى جنوب الظاهرة، ويدخل المملكة العربية السعودية فى الوقت الحالى، مشددا على أن إصدار بيان انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة لا يعنى عدم هطول أمطار على شمال السلطنة.