فيديوجراف.. تطورات إعصار شاهين

جدة - نرمين السيد - وارتفعت حصيلة قتلى الإعصار فى السلطنة لـ5 أشخاص، فيما تحول الإعصار إلى عاصفة مدارية عند وصوله لليابسة. فيما تأهبت المنطقة الشرقية فى الإمارات لوصول الإعصار، واستمرت فرص الأمطار على الباطنة والبريمى والظاهرة والداخلية.

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