نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط تطبيقات عائلة فيسبوك و واتساب و انستاجرام وخسائر مبدأية 7 بليون دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة سقوط تطبيقات عائلة فيسبوك، تراجعت تطبيقات فيسبوك وعائلة تطبيقاتها ، بما في ذلك انستاجرام و واتساب، في نفس الوقت يوم الاثنين ، مما أدى إلى إزالة منصة اتصالات حيوية يستخدمها أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم وإضافة المزيد من الحرارة إلى شركة تخضع بالفعل لتدقيق مكثف .

بداية السقوط

بدأت تطبيقات فيسبوك – التي تشمل فيسبوك و انستاجرام و واتساب و فيسبوك ماسينجر و Oculus – في عرض رسائل خطأ حوالي الساعة 11:40 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، وفقًا لما أفاد به المستخدمون. في غضون خمس دقائق ، اختفى موقع فيسبوك من الإنترنت. بعد ساعات ، كانت المواقع لا تزال لا تعمل ، وفقًا لـ DownDetector، التي تراقب حركة مرور الويب ونشاط الموقع.

انقطاع الخدمة التكنولوجية

إن انقطاع التكنولوجيا ليس أمرًا غير شائع ، ولكن جعل العديد من التطبيقات تصبح مظلمة من أكبر شركة وسائط اجتماعية في العالم في نفس الوقت كان أمرًا غير معتاد للغاية. كان آخر انقطاع كبير لفيسبوك في عام 2019 ، عندما أثر خطأ تقني على مواقعه لمدة 24 ساعة ، في تذكير بأنه حتى أقوى شركات الإنترنت لا يزال من الممكن إصابتها بالشلل.

ملابسات انقطاع الخدمة هذه المرة

هذه المرة ، ظل سبب الانقطاع غير واضح؛ بعد عدة ساعات من وقوع الحادث ، كان خبراء الأمن في فيسبوك لا يزالون يحاولون تحديد المشكلة الجذرية ، وفقًا لمذكرة داخلية وموظفين تم إطلاعهم على الأمر. قال عضوان من فريقها الأمني ​​، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث علنًا ، إنه من غير المرجح أن يكون قد حدث هجوم إلكتروني لأنه من غير المحتمل أن يؤثر اختراق واحد على العديد من التطبيقات في وقت واحد.

قال خبراء الأمن إن المشكلة على الأرجح نشأت بدلاً من ذلك من التهيئة الخاطئة لأجهزة كمبيوتر خادم فيسبوك ، والتي لم تسمح للأشخاص بالاتصال بمواقعها مثل انستاجرام و واتساب. عند حدوث مثل هذه الأخطاء ، غالبًا ما تتراجع الشركات إلى التكوين السابق ، ولكن يبدو أن مشكلات فيسبوك أكثر تعقيدًا وتتطلب بعض التحديث اليدوي.

تصريحات مسئولي فيسبوك على الواقعة

نشر المتحدث باسم موقع الفيسبوك السيد آندي ستون على منصة تويتر ، “نحن على دراية بأن بعض الأشخاص يواجهون مشاكل في الاتصال بتطبيقاتنا ومنتجاتنا. إننا نعمل على أن تعود الأمور إلى مجاريها في أسرع فرصة ممكنة ، ونأسف على أي إزعاج “.

تسبب انقطاع الخدمة في غضب وسعادة عبر الإنترنت ، حيث لجأ مستخدمو فيسبوك و انستاجرام إلى تويتر للتعبير عن الأسف والسخرية من عدم قدرتهم على استخدام التطبيقات. وسرعان ما بدأ الهاشتاج #facebookdown في الاتجاه.

لكن الانقطاع كان بمثابة ضربة للشركات الصغيرة والآخرين الذين يعتمدون على المنصة لإجراء التوعية والإعلان ولملايين الذين يستخدمون فيسبوك وتطبيقاته للتواصل مع الأصدقاء والعائلة في جميع أنحاء العالم.

قال اللاعبون الذين يبثون لعبهم مباشرة على ألعاب فيسبوك ويدفعهم المشاهدون والمشتركون يوم الإثنين إنهم يحاولون إيجاد بدائل.