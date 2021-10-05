انت الان تتابع تفاصيل خبر رابط تسجيل مولود في حساب المواطن وماهي شروط إضافة تابع حساب المواطن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتساءل الكثير من المواطنين في الأراضي السعودية عن طريقة تسجيل مولود في حساب المواطن، حيث كما عودتنا المملكة أنها تعمل على تقديم أفضل ما لديها لكل مواطن وتسعى إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين وهذا بناءً على رؤية المملكة 2030 حيث تم فتح باب تسجيل المواليد عبر الإنترنت في حساب المواطن.

تسجيل مولود في حساب المواطن

يقدم حساب المواطن مبلغ مالي إلي كل الأشخاص الموجودين بالحساب الغير قادرين ويتم استلام المبلغ يوم 10 من كل شهر، كذلك يقدم الدعم لكل الفئات الغير القادرة، ومن ناحية أخرى اصبح الآن بإمكان المواطنين إضافة المواليد للحساب بكل سهولة ويسر من خلال الإنترنت وذلك دون الذهاب إلي المقر و عقب إضافة المولود الجديد يتم تقديم الدعم له بشكل فوري في الشهر التالي.

رابط إضافة المولود في حساب المواطن

يمكنكم تسجيل المواليد في حساب المواطن عبر رابط المنصة ومن خلال الرابط كذلك يمكنك الاستعلام عن المبلغ المالي المقدم لك وكذلك الاستعلام عن الأشخاص الموجودين في الحساب.

وتهدف المنصة في الأساس إلي تقديم كل سبل الدعم إلى المواطنين ورفع مستواهم المعيشي وكذلك تقديم كل سبل الراحة لهم ومن خلال موقعنا سوف تتعرف على كل التفاصيل فقط كل ما عليك هو المتابعة.

طريقة إضافة مولود في حساب المواطن

هذا وقد تم توضيح خطوات تسجيل مولود في حساب المواطن وجاءت على هذا النحو:

أولا يجب أن تقوم بفتح موقع حساب المواطن.

اختر كلمة تسجيل دخول مواطن.

اختر بعد ذلك كلمة تابع مع الصفحة الرسمية.

اختر إضافة.

وبعدها يجب أن تقوم بكتابة كل البيانات الخاصة بالتابع وكذلك بيانات المواطن.

اكتب رقم الهوية.

اكتب تاريخ الميلاد.

وبهذا تكون قد قمت بالتسجيل

شروط إضافة تابع في حساب المواطن

أوضح حساب المواطن انه يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم مجموعة من الشروط وهي كما يلي: