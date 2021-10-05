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محمد سياف - ابو ظبي - تسهل خدمة سلامة للتراخيص إصدار تصاريح السلامة المرورية ومعاينة المواقع المراد تشغيلها من أجل العمل وفق متطلبات وشروط السلامة التي نصت عليها إدارة الدفاع المدني السعودي، واليوم عبر “مصر فايف” تفاصيل رابط وخطوات التسجيل في خدمة سلامة للتراخيص عبر بوابة الدفاع المدني السعودي 1443.

خطوات التسجيل في خدمة سلامة للتراخيص:

تعتبر خدمة سلامة من الخدمات الهامة التي يمكن الحصول من خلالها استخراج تراخيص العمل، ويمكن للفرد تقديم طلب تفتيش للمنشأة أو المكان الذي يرغب في العمل من خلاله، ويمكن التسجيل في خدمة سلامة للتراخيص بالخطوات التالية التالية:

التسجيل في سلامة مقدم طلب ترخيص سلامة:

اتخذ الخطوات التالية للتقدم بطلب للحصول على ترخيص لعملك:

حدد الفئة التي تريد تسجيلها، ثم انقر فوق ” تسجيل كمقدم طلب”.

سيتم عرض نموذج التسجيل.

املأ البيانات المطلوبة من معلومات المنشأة الرئيسية.

ثم املأ بيانات صاحب المنشأة ، واكتب نوع الهوية والجنسية ورقم الهوية أو رقم جواز السفر.

أدخل تاريخ الميلاد وانقر فوق تحقق للتأكد من صحة البيانات.

اكتب الرقم الضريبي للشركة.

انقر فوق “التالي”.

املأ معلومات الاتصال، ثم أدخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد، وانقر فوق التحقق.

أدخل رقم هاتفك المحمول والبريد الإلكتروني.

اقبل الشروط والأحكام.

ثم انقر فوق رمز “تسجيل” لتأكيد عملية التسجيل الناجحة.

خدمات سلامة للتراخيص:

أطلقت وزارة الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية خدمة سلامة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويتم من خلالها الحصول على الخدمات التالية: