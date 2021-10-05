موعد عودة خدمات منصات فيسبوك Facebook وواتس آب وإنستغرام للعمل

فوجىء عدد كبير من مستخدمي الفيسبوك وواتس آب وإنستغرام بتعطلهما عن العمل، حيث أصبحت هذه التطبيقات هي تطبيقات أساسية لكافة مستخدمي الجوال والكمبيوتر.. إلخ، وهذه التطبيقات يطلق عليها مواقع التواصل الاجتماعي، وأدي تعطل الفيسبوك عن العمل إلى تراجع أسعار أسهمها بنحو 5%، مما يعني خسارة قد تصل إلى الملايين من الدولارات على مستوي العالم.

موعد عودة فيسبوك Facebook وواتس آب وإنستغرام للعمل

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، هي الوسيلة التي يتواصل بها جميع الأفراد مع بعضهم البعض، ليس هذا فحسب، بل أنه أصبح يتم استخدامها في أغلب المجالات الحياتية، وتتمثل منصات التواصل الاجتماعي التي تعطلت عن العمل، منصات فيسبوك، وواتس آب، وإنستغرام.

وقد أعلن مواقع الفيس بوك الرسمي بأنه قد تلقي ما يزيد عن 20000 بلاغ على مستوي العالم، يشتكون فيه من عدم قدرتهم على الاتصال بسبب تعطل منصات التواصل الاجتماعي التي ذكرناه من قبل.

وقد أعترف فيسبوك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه يدرك أن هناك الالاف من الاشخاص الغير قادرين على تشغيل هذه التطبيقات، بسبب مشكلة أو عطل في هذه المنصات.

وأكدت على أنها تعمل إلى إعادة الأمور إلى طبيعتها السابقة، غير أنها لم تحدد الموعد الذي سوف يتم فيه إعادة هذه المنصات إلى العمل مرة أخرى، حيث ما زال يشتكي عدد كبير من مستخدمي المواقع المذكورة من عدم قدرتها على العمل.

وفي ذات السياق فقد أعلن موقع داون ديتيكتور بأن عدد من مستخدمي الموقع يواجهون مشاكل في خدمة الهاتف المحمول داخل الولايات المتحدة، كذلك فقد تلقي الموقع بلاغات من عدد كبير من المستخدمين بأن هناك مشاكل في الدخول إلى منصات تيك توك وتويتر، وتليغرام وأمازون.

وقد أدي ذلك إلى انخفاض في أسعار أسهم فيسبوك بقيمة 19.5 دولار في السهم الواحد لتبلغ قيمته نحو 323.56 دولار، كذلك فقد تراجعت أسهم تويتر بما يزيد عن 6%.

وتحاول فيسبوك الآن بشتي الطرق على استعادة الأمور إلى نصابها من خلال خبراؤها ومهندسيها، حيث أنه لو أستمر هذا التعطل، فإن هذا يعني المزيد من الخسائر في الأموال والتي قد تصل إلى المليارات من الدولارات.

وقد تم الاعلان منذ قليل عن عودة الخدمة مرة أخرى للعمل، وأنه يمكن للمستخدمين من الدخول على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الآن بدون أية مشاكل.