جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى فى إفادة صحفية يومية إن مواقع التواصل بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية. هذا وتعطلت تطبيقات تابعة لشركة "فيسبوك"، منها موقعها للتواصل الاجتماعى الذى يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة "انستجرام" وتطبيق المراسلة "واتساب"، لدى من المستخدمين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من البيت الأبيض على عطل فيسبوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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