مقتل 14 جنديا وإصابة 7 على يد مسلحين فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الحكومة إن "مجموعة كبيرة من المسلحين المدججين بالسلاح قتلت 14 جنديا من بوركينا فاسو وأصابت 7 آخرين فى هجوم شمال البلاد اليوم الاثنين".

وأوضح البيان أن الهجوم وقع بالقرب من بلدة ييرغو فى وسط إقليم سانماتنجا شمالا، لافتا إلى أنها منطقة سيطر عليها متشددون جهاديون مرتبطون بتنظيمى القاعدة والدولة الإسلامية.

وكانت ييرجو مسرحا لعملية أخرى للمتشددين فى يونيو الماضى، عندما قتل ما لا يقل عن 15 من ضباط الشرطة، كانت وحدتهم تزور البلدة فى مهمة إغاثة فى أعقاب نوبة سابقة من عنف المسلحين.

وفيما لم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، فقد تصاعدت الهجمات المرتبطة بتنظيمى القاعدة والدولة الإسلامية فى منطقة الساحل الإفريقى، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين فى جميع أنحاء بوركينا فاسو ومالى والنيجر.

وقد أدت تلك الهجمات إلى نزوح حوالى 1.2 مليون شخص بسبب العنف فى بوركينا فاسو وحدها.

وتعيش بوركينا فاسو وضعا أمنيا مترديا حاولت أحزاب المعارضة تنظيم احتجاجات بسببه، حيث شهد شهر يوليو الماضى تجمع الآلاف فى العاصمة واغادوغو وعدد من المحليات عبر البلاد للتنديد بأعمال العنف والتعامل "الكارثى" مع الوضع الأمنى، ولكن المشاركة جاءت ضعيفة بحسب ما ذكره مصدر محلى لـ"سبوتنيك".