مواصفات poco f3 gt هاتف الإلعاب الأقوى وتعرف على سعر Poco F3 Pro في الأسواق

مواصفات poco f3 gt ، قامت شركة شاومي العالمية مؤخرا بالإعلان رسما عن هاتفها الأحدث وهو هاتف poco f3 gt الذي ينتظره الكثير من الأشخاص، كما يأتي الهاتف بالكثير من المميزات والكثير من الخواص والإضافات الحديثة لمحبي الإلعاب الإلكترونية، كما يوجد على شاشة الهاتف طبقة حماية من نوع ( Corning Gorilla Glass ) الجيل الخامس. وبنظام تشغيل Android 11 بواجهة MIUI 12.5. كذلك يأتي هاتف بوكو اف 3 جي تي بكاميرا خلفية ثلاثية ذات دقة عالية. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أهم مواصفات بوكو اف 3 جي تي وسعر الهاتف في الأسواق. فتابعوني لمعرفة التفاصيل. مواصفات poco f3 gt يأتي الهاتف بهذه الأبعاد 161.9×76.9×8.3 مم .

يبلغ وزن الهاتف نحو 205 جرام .

كما أن هاتف poco f3 gt محمي بشهادة IP53 .

محمي بشهادة IP53 . الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف من الخارج تأتي من الزجاج مع فريم بلاستيك قوي .

يدعم الهاتف شريحتين اتصال من الجيل الخامس .

لا يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري .

شاشة هاتف بوكو اف 3 جي تي من نوع ( AMOLED ) يبلغ حجمها نحو 6.67 بوصة. دقة 1080×2400 بيكسل. بجودة FHD+ .

من نوع ( AMOLED ) يبلغ حجمها نحو 6.67 بوصة. دقة 1080×2400 بيكسل. بجودة FHD+ . كما يوجد على شاشة الهاتف طبقة حماية من نوع ( Corning Gorilla Glass ) الجيل الخامس

يأتي الهاتف بمعالج من نوع ( ميدياتك Dimensity 1200 ) ثماني النواة. والمعالج الرسومي Mali-G77 MC9 قوي جدا في لعب الإلعاب الإلكترونية .

الهاتف يأتي بنظام التشغيل Android 11 بواجهة MIUI 12.5 .

يتوفر الهاتف بإصدارين مختلفين وهما : الإصدار الأول بمساحة تحزين 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام. أو مع 8 جيجا رام . أما الإصدار الثاني بمساحة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام .

تأتي رامات الهاتف من نوع من نوع LPDDR4X والذاكرة من نوع UFS 3.1 .

من ضمن مواصفات poco f3 gt أنه يأتي بكامرا سيلفي واحدة بدقة 16 ميجا بكسل .

أنه يأتي بكامرا سيلفي واحدة بدقة 16 ميجا بكسل . كما يوجد به أيضا كاميرا خلفية ثلاثية : الكاميرا الأولي الأساسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل . والثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل . أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 2 ميجا بكسل .

يوجد بصمة أصبع على زر الباور. كما يدعم خاصية التعرف على الوجه .

يدعم الهاتف خاصية nfc .

يأتي الهاتف ببطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5065 مللي امبير. كما تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 67 وات عبر USB Type C .

الهاتف يدعم سماعات خارجية من نوع ستيريو .

كما يدعم الهاتف ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء والضجيج. كما يدعم أيضا ميكروفون مخصص للإلعاب .

يتوفر الهاتف بلونين فقط وهما ( الأسود، واللون الفضي ) . مواصفات poco f3 gt Poco F3 GT سعر يبلغ سعر هاتف poco f3 gt للنسخة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام خارجيا هو 360 دولار أمريكي .

للنسخة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام خارجيا هو 360 دولار أمريكي . سعر Poco F3 GT في مصر للنسخة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام هو 5600 جنيه مصري .

للنسخة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام هو 5600 جنيه مصري . Poco F3 GT price للنسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام خارجيا هو 390 دولار أمريكي .

للنسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام خارجيا هو 390 دولار أمريكي . وسعر الهاتف في مصر للنسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام يبلغ نحو 6200 جنيه مصري .

أما بالنسبة لسعر النسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام خارجيا هو 415 دولار أمريكي .

سعر بوكو F3 GT في مصر للنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام يبلغ نحو 6500 جنيه مصري . Poco F3 GT سعر الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم أهم مواصفات poco f3 gt كما عرفناكم على سعر Poco F3 Pro في الأسواق . الوسوم

مواصفات poco f3 gt ، قامت شركة شاومي العالمية مؤخرا بالإعلان رسما عن هاتفها الأحدث وهو هاتف poco f3 gt الذي ينتظره الكثير من الأشخاص، كما يأتي الهاتف بالكثير من المميزات والكثير من الخواص والإضافات الحديثة لمحبي الإلعاب الإلكترونية، كما يوجد على شاشة الهاتف طبقة حماية من نوع ( Corning Gorilla Glass ) الجيل الخامس. وبنظام تشغيل Android 11 بواجهة MIUI 12.5. كذلك يأتي هاتف بوكو اف 3 جي تي بكاميرا خلفية ثلاثية ذات دقة عالية. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أهم مواصفات بوكو اف 3 جي تي وسعر الهاتف في الأسواق. فتابعوني لمعرفة التفاصيل. مواصفات poco f3 gt يأتي الهاتف بهذه الأبعاد 161.9×76.9×8.3 مم .

يبلغ وزن الهاتف نحو 205 جرام .

كما أن هاتف poco f3 gt محمي بشهادة IP53 .

محمي بشهادة IP53 . الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف من الخارج تأتي من الزجاج مع فريم بلاستيك قوي .

يدعم الهاتف شريحتين اتصال من الجيل الخامس .

لا يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري .

شاشة هاتف بوكو اف 3 جي تي من نوع ( AMOLED ) يبلغ حجمها نحو 6.67 بوصة. دقة 1080×2400 بيكسل. بجودة FHD+ .

من نوع ( AMOLED ) يبلغ حجمها نحو 6.67 بوصة. دقة 1080×2400 بيكسل. بجودة FHD+ . كما يوجد على شاشة الهاتف طبقة حماية من نوع ( Corning Gorilla Glass ) الجيل الخامس

يأتي الهاتف بمعالج من نوع ( ميدياتك Dimensity 1200 ) ثماني النواة. والمعالج الرسومي Mali-G77 MC9 قوي جدا في لعب الإلعاب الإلكترونية .

الهاتف يأتي بنظام التشغيل Android 11 بواجهة MIUI 12.5 .

يتوفر الهاتف بإصدارين مختلفين وهما : الإصدار الأول بمساحة تحزين 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام. أو مع 8 جيجا رام . أما الإصدار الثاني بمساحة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام .

تأتي رامات الهاتف من نوع من نوع LPDDR4X والذاكرة من نوع UFS 3.1 .

من ضمن مواصفات poco f3 gt أنه يأتي بكامرا سيلفي واحدة بدقة 16 ميجا بكسل .

أنه يأتي بكامرا سيلفي واحدة بدقة 16 ميجا بكسل . كما يوجد به أيضا كاميرا خلفية ثلاثية : الكاميرا الأولي الأساسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل . والثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل . أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 2 ميجا بكسل .

يوجد بصمة أصبع على زر الباور. كما يدعم خاصية التعرف على الوجه .

يدعم الهاتف خاصية nfc .

يأتي الهاتف ببطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5065 مللي امبير. كما تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 67 وات عبر USB Type C .

الهاتف يدعم سماعات خارجية من نوع ستيريو .

كما يدعم الهاتف ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء والضجيج. كما يدعم أيضا ميكروفون مخصص للإلعاب .

يتوفر الهاتف بلونين فقط وهما ( الأسود، واللون الفضي ) . مواصفات poco f3 gt Poco F3 GT سعر يبلغ سعر هاتف poco f3 gt للنسخة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام خارجيا هو 360 دولار أمريكي .

للنسخة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام خارجيا هو 360 دولار أمريكي . سعر Poco F3 GT في مصر للنسخة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام هو 5600 جنيه مصري .

للنسخة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام هو 5600 جنيه مصري . Poco F3 GT price للنسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام خارجيا هو 390 دولار أمريكي .

للنسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام خارجيا هو 390 دولار أمريكي . وسعر الهاتف في مصر للنسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام يبلغ نحو 6200 جنيه مصري .

أما بالنسبة لسعر النسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام خارجيا هو 415 دولار أمريكي .

سعر بوكو F3 GT في مصر للنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام يبلغ نحو 6500 جنيه مصري . Poco F3 GT سعر الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم أهم مواصفات poco f3 gt كما عرفناكم على سعر Poco F3 Pro في الأسواق .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات poco f3 gt هاتف الإلعاب الأقوى وتعرف على سعر Poco F3 Pro في الأسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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