كورونا فى أمريكا .. 28.835 إصابة جديدة و250 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الاثنين، إن الحصيلة الإصابات الكلية بـ فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بلغت 43 مليونًا و605 ألفًا و623 جالة، فيما ارتفعت ‏إلى 700 ألفً و176 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.‏