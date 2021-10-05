إغلاق جسر بين أمريكا وكندا للعثور على متفجرات محتملة

جدة - نرمين السيد - أغلقت السلطات الكندية أكثر المعابر الحدودية ازدحاما بين كندا والولايات المتحدة، الاثنين، لأكثر من ساعتين، بعد العثور على ما يشتبه فى كونه متفجرات أثناء تفتيش إحدى السيارات.





ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، جرى إغلاق جسر أمباسادور الرابط بين وندسور فى مقاطع أونتاريو بـ كندا وديترويت فى الولايات المتحدة، بشكل كامل أمام حركة السير، وكذلك إخلاء المنطة المحيطة به. وأفادت شرطة وندسور بأن سلطات الحدود بـ كندا أبلغتها بالعثور على ما يشبه المتفجرات فى سيارة بمنطقة التفتيش الثانوية بمجمع الجسر، موضحة أنه لم يتم توجيه أى تهديدات مباشرة لأماكن أو أشخاص على صلة بالمتفجرات المحتملة، وأنه تم إعادة فتح المعبر. وقالت سلطات الحدود إنها تعمل مع مسؤولى الطوارئ على الجانبين لمراقبة الأوضاع وتقليل الاضطرابات المرورية، وتم إعادة توجيه المركبات المتضررة من الإغلاق إلى نفق وندسور - ديترويت وجسر بلو ووتر.

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