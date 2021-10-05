الخارجية الأمريكية : مستعدون للقاء مسؤولى كوريا الشمالية دون شروط

جدة - نرمين السيد - وقال، فى تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن واشنطن تعمل مع حلفائها فى المحيطين الهندى والهادئ بشأن المشكلة الكورية.
وتابع نيد برايس: "ننسق بشكل وثيق مع الحلفاء، بما فى ذلك فى المحيطين الهندى والهادئ، ونحن مستعدون للقاء كوريا الشمالية دون شروط مسبقة".
وكانت الخارجية الأمريكية، قد أكدت الأربعاء الماضى فى بيان لها، أنها لا تضمر لكوريا الشمالية أية نوايا عدائية، داعية إياها مجددًا للدخول فى حوار دون أى شروط مسبقة،
وأضافت أن سياسة واشنطن تهدف إلى مقاربة تدريجية وعملية لدبلوماسية جادة ودائمة مع كوريا الشمالية"، مجددةً التأكيد على أن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدّة للقاء مسؤولين كوريين شماليين.
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