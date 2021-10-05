نتيجة الشهادة السودانية 2021 موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

قرب إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021، والتي زاد البحث عنها للمواطنين والطلاب في كل المناطق والولايات، في ترقب اعتماد نتائج شهادة الثانوية العامة لنهاية العام الدراسي 2020-2021، بعد أن انتهى الطلاب من الاختبارات، ودخل المعلمون في مرحلة التصحيح للأوراق الخاصة بالإجابة، وما سيعقب ذلك من مراحل عادة ما تكون هي نفسها وفق كل نهاية عام دراسي في التصحيح للامتحانات ثم تحديد موعد الاعتماد والسماح بالاستعلام برقم الجلوس من موقع وزارة التربية الرسمي.

موعد نتيجة الشهادة السودانية 2021

أكدت عدة مصادر ان موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية للطلاب والطالبات من جلسوا لاختبارات نهاية العام الدراسي 2021، سيكون خلال العشر أيام القادمة، حيث انتهت فترة التصحيح، وكذلك المراجعة، وبدأ المسئولين في عملية الرصد والتصنيف على أجهزة الحاسب الآلي، وسيعقب ذلك تحديد موعد الاعتماد من وزير التربية والتعليم في الجمهورية السودانية، وتحديد موعد لعقد المؤتمر الصحفي المرتقب للكشف عن أسماء الأوائل ونسب النجاح في كل الشعب.

أخبار الشهادة الثانوية السودانية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية السودانية اكتمال عمليات التصحيح بنسبة 100 %، كما تم الانتهاء من المراجعة والرصد بنسبة 80 %، مبين أن عدد الطالب الجالسين لامتحانات أخر العام الدراسي 191287 طالب وطالبة وفق التقديرات الأولية، وقد تم توزيع الطلاب على قرابة 987 مركز امتحاني، وشارف على عمليات التصحيح قرابة 6 ألف معلم ومعلمة.

انطلاق تصحيح الشهادة الثانوية كان من يوم 16 أغسطس الماضي، وسط اهتمام القيادات التربوية في الدولة، ومتابعة مستمرة من القيادات الوزارية، من أجل إكمال عمليات التصحيح وخروج النتائج على الوجه الأمثل، كما حدث في نتائج شهادة الأساس 2021 .

وفي بيان أخر تم الإشارة لوجد ترجيحات صادرة عن لجنة المعلمين تشير لاعتماد النتيجة حلال 12 يوم القادمة،

استخراج نتيجة الشهادة السودانية الثانوية العامة

ستعلن وزارة التربية والتعليم السودانية قريبا عن موعد اعتماد نتائج الثانوية العامة، كما سيتم الكشف عن كيفية استخراج الدرجات ومعدلات النجاح، وسيكون ذلك من خلال موقعها الإلكتروني وبرقم الجلوس، وحتى تاريخ اليوم لا زالنا ننتظر ان يخرج بيان جديد من المسئولين لتوضيح متى سيكون تلك الموعد.