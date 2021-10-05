بلينكن يزور باريس بعد أزمة صفقة الغواصات مع أستراليا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، يلتقى وزير الخارجية الأمريكى، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الفرنسى جان إيف لودريان، وكذلك أحد مستشارى الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتأتى الزيارة بعد مرور أقل من 3 أسابيع على إلغاء أستراليا صفقة ضخمة لشراء غواصات تقليدية من فرنسا، بسبب موافقة الولايات المتحدة على تزويدها بغواصات تعمل بالدفع النووى، وهو ما أثار أزمة بين باريس وكانبرا.
وتعد الزيارة هى الأولى لمسؤول أمريكى رفيع إلى فرنسا، منذ إعلان الولايات المتحدة فى منتصف سبتمبر الماضى، تشكيل تحالف جديد مع أستراليا وبريطانيا فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ بهدف التصدى لـ"تمدد النفوذ الصينى".
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