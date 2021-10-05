واشنطن تدين هجوم مأرب : عصابات الحوثى تقف أمام طريق السلام

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، إنها تدين الهجوم الصاروخى لمليشيات الحوثى على حى الروضة المكتظ بالسكان فى مأرب باليمن، والذى أسفر عن مقتل طفلين وإصابة نحو 33 مدنيا بينهم نساء وأطفال.
وأكدت الخارجية الأمريكية، أن معاناة الشعب اليمنى ستستمر إذا واصلت ميليشيات الحوثى تنفيذ هجماتها الإرهابية مؤكدة أن هناك إجماع دولى على إنهاء الصراع، موضحة أن الحكومة اليمنية والسعودية اللتزمتا بإنهاء القتال واستئناف المحادثات السياسية، لكن الحوثيين يقفون فى طريق السلام.
وتابعت: "منذ بداية العام كثفت ميليشيات الحوثى هجماتها، سواء داخل اليمن أو ضد السعودية، مما يعرض حياة المدنيين للخطر.. هذه الهجمات تؤدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية فى اليمن، والتى وصلت بالفعل إلى أبعاد تاريخية".
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