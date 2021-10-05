"فرتيجلوب" تعلن عزمها طرح حصة للاكتتاب في "أبوظبي المالي"

أعلنت شركة "فرتيجلوب"، الثلاثاء، عن نيتها طرح حصة 13.8 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيتم فتح باب الاكتتاب، المتوقع أن يبدأ يوم 13 أكتوبر الجاري، أمام مواطني الإمارات ومقيميها والمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية.

ويتيح الطرح المحتمل فرصة الاستثمار في إحدى أهم الشركات في مجال صناعة الأسمدة النيتروجينية والأمونيا في العالم.

وتتمتع شركة "فرتيجلوب" بمميزات عديدة، منها سجلها القوي على صعيد العائدات وقدرتها على إدارة التدفقات النقدية الحرة، مما يعزز إمكانية توزيعات الأرباح على المدى الطويل.

كما يستفيد المستثمرون من خطط الشركة المستقبلية لخلق وتعزيز القيمة في مجالات واعدة، بما في ذلك الفرص الناشئة في مجال الأمونيا الخالية من الكربون واقتصاد الهيدروجين.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها ورئيس مجلس إدارة فرتيجلوب: "تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة بالعمل على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد النفط والغاز، يسعدنا الإعلان عن طرح حصة في فرتيجلوب للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي يأتي بعد النجاح الكبير الذي شهده الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للحفر. ويؤكد هذا الإعلان على التزام أدنوك الراسخ بالمساهمة في بناء الاقتصاد الأنشط والأفضل عالميا، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، وتطوير أسواق الأوراق المالية في الدولة وتوسيع أنشطتها، وذلك تماشيا مع وثيقة (مبادئ الخمسين) التي تم الإعلان عنها مؤخرا".

وأضاف: "يعد هذا الاكتتاب العام الأول من نوعه لشركة تعمل وفق نظام المناطق الحرة في الإمارات، وهو مفتوح لمواطني الإمارات والمقيمين فيها والمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية. كما يتيح هذا الاكتتاب فرصة استثمارية مميزة في قطاع ذي أهمية كبيرة ومتنامية عالميا للاستفادة من الفرص الناشئة في مجال سلسلة القيمة للأمونيا منخفضة الكربون وأسواق الهيدروجين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتابع: "ستبقى أدنوك شريكا استراتيجيا في فرتيجلوب وداعما لها على المدى الطويل، حيث ستسعى للشراكة مع فرتيجلوب في فرص استثمارية ومشاريع واعدة، بما في ذلك مشروع جديد عالمي المستوى لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون (الزرقاء) في الرويس في أبوظبي والذي يقع ضمن منظومة (تعزيز) الصناعية الجديدة".

ومن جانبه، قال ناصف ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "أو سي آي إن في"، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة فرتيجلوب: "يسعدنا الإعلان عن نية طرح فرتيجلوب في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي يشكل إنجازا جديدا يضاف الى مسيرة الشركة في تحقيق النموّ والتوسع منذ تأسيسها في عام 2019. وتؤكد هذه الخطوة نجاح فكرة تأسيس فرتيجلوب التي أصبحت منصة مثالية للاستفادة من الفرص الناشئة والواعدة في اقتصاد الهيدروجين المتنامي وتحقيق تدفقات نقدية كبيرة. ويأتي هذا الطرح مدعوما بالنجاح الذي تحققه فرتيجلوب في مجال إنتاج وتصدير أسمدة النيتروجين وتطوير الأمونيا النظيفة، إضافة إلى مميزاتها العديدة مثل الأداء المالي القوي الذي يعكس إمكانية كبيرة لتوزيع الأرباح ووضعها المالي والتجاري المستقر، بالإضافة إلى فرص النمو الاستراتيجي الكبيرة".

من جهته قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "أو سي آي إن في"، والرئيس التنفيذي لشركة "فرتيجلوب": "يوفر طرح شركة فرتيجلوب في سوق أبوظبي للأوراق المالية فرصة للاستثمار في شركة تُعد أحد أهم منتجي الأسمدة النيتروجينية والأمونيا على مستوى العالم، وتمتلك إمكانات لتوزيع أرباح جذابة في المستقبل بفضل عائداتها القوية ووحدات الإنتاج منخفضة التكاليف وسجلّها المميز في إدارة التدفقات النقدية الحرة".

وتعتبر "فرتيجلوب" أكبر مُصدّر بحري لليوريا والأمونيا في العالم، وأكبر منتج للأسمدة النتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث طاقة الانتاج، وإحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير الأمونيا منخفضة الكربون. وتتمتع الشركة بمزايا عديدة تؤهلها للاستفادة من الطلب المتزايد على الأمونيا الخالية من الكربون باعتبارها حاملاً للهدروجين.

وتأسست شركة "فرتيجلوب" في سبتمبر 2019 من خلال شراكة استراتيجية بين "أو سي آي" بحصة 58 في المئة، و"أدنوك" بحصة 42 في المئة، وهي تمتلك أربع منشآت للإنتاج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجعلها صاحبة أكبر طاقة إنتاجية للأمونيا في المنطقة.

وتلعب منتجات شركة "فرتيجلوب" دورا رئيسا في مجال الزراعة العالمية نظرا لحجم إنتاجها وأهمية منتجاتها في سد احتياجات هذا القطاع المهم من الأسمدة النيتروجينية، حيث توفّر للمزارعين عنصرا ضروريا يتيح لهم تأمين الطلب المتزايد على المحاصيل الزراعية، مما يعزز من أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات وأبوظبي في دعم منظومة الأمن الغذائي العالمي.

وتمتلك شركة "فرتيجلوب" منشآت إنتاج في الإمارات، ومصر، والجزائر، حيث تتميز بمواقعها الاستراتيجية على مفترق طرق التجارة العالمية، مما يتيح لها الاستفادة من تكاليف شحن منخفضة نسبيا، وإمكانية الحصول على إعفاءات جمركية للوصول الى الأسواق الرئيسية، إضافة الى إمكانية البيع المباشر للعملاء، مما يعزز تميّزها مقارنة بالشركات الأخرى.

ومن المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الأمونيا الخالية من الكربون زيادة كبيرة تقدّر بحوالي 26 مليون طن بحلول عام 2030، وحوالي 40 مليون طن في عام 2035.