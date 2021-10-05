كورونا فى الصين .. 26 إصابة جديدة منهم حالة محلية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، إن 15 حالة من الإصابات الجديدة، لم تظهر عليها أعراض وهو نفس العدد الذى تم تسجيله فى اليوم السابق، إذ لا تعتبر الصين أن هذه الإصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليًا، إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بـ كورونا فى بر الصين الرئيسى 96 ألفًا و258 حالة، فيما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند أربعة آلاف و636.