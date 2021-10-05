الرئيس الفرنسى يأمل فى إنهاء التوتر مع الجزائر قريبًا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز"، قال ماكرون فى مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر": "نرجو أن نتمكن من تهدئة الأمور لأنى أعتقد أنه من الأفضل أن نتحدث إلى بعضنا بعضًا، وأن نحرز تقدمًا".
وأشار الرئيس الفرنسى إلى أنه تربطه علاقات "ودية جدًا" مع الرئيس الجزائرى.
وكانت الجزائر أعربت عن رفضها القاطع للتدخل غير المقبول فى شؤونها الداخلية، على خلفية التصريحات المنسوبة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، التى ضمنها اتهامات مبطنة للنظام السياسى والعسكرى فى الجزائر.
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