الصين تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي سجل 26 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الاثنين هبوطا من 27 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولم يتم رصد أي إصابات محلية جديدة، مقارنة مع رصد إصابة محلية واحدة جديدة في اليوم السابق.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 15 وهو نفس العدد الذي تم تسجيله قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96284 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.