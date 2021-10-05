أسترازينيكا تسعى للحصول على موافقة أمريكية على علاج لكورونا

قالت شركة أسترازينيكا، اليوم الثلاثاء، إنها قدمت طلبا إلى الجهات الرقابية الصحية في الولايات المتحدة لتحصل على تصريح بالاستخدام الطارئ لعلاج جديد للوقاية من كوفيد-19.

وكانت شركة الأدوية البريطانية قالت في أغسطس آب إن العقار، وهو علاج بالأجسام المضادة يسمى أيه.زد.دي7442، قلل خطر الإصابة بأي أعراض لكوفيد-19 بنسبة 77 في المئة في التجارب النهائية.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 235.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و13904.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.