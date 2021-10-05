فيرغسون ينتقد قرارات سولشار أمام نورمحمدوف

قال أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق إن كريستيانو رونالدو، كان يجب أن يلعب أساسيا في التعادل 1-1 مع ضيفه إيفرتون بدلا من المشاركة بديلا في الشوط الثاني.
ودفع المدرب أولي غونار سولشار برونالدو بعد مرور ساعة من اللقاء، وكان يونايتد متقدما وقتها 1-صفر، لكن إيفرتون أدرك التعادل في الدقيقة 65 وتماسك ليخرج بنقطة.
وفي مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيرغسون لأسطورة الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف، إن إيفرتون حصل على دفعة معنوية "حين عرف أن رونالدو لن يلعب".
وعندما قال نور محمدوف لفيرغسون إن رونالدو نزل بديلا في الشوط الثاني أضاف أسطورة التدريب الاسكتلندي "أعرف بالطبع لكن يجب عليك دائما أن تبدأ المباراة بأفضل اللاعبين"، حسبما نقلت "رويترز".
وسيتقابل يونايتد الذي يملك 14 نقطة من سبع مباريات في الدوري مع ليستر سيتي في 16 أكتوبر في الجولة المقبلة من المباريات بعد التوقف الدولي.
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