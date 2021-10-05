نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء 2021 وزارة الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي التسجيل في منحة الزوجة والأولاد الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة الزوجة والأبناء 2021 ، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية عن تفعيل رابط التسجيل في منحة الزوجة والأبناء 2021 إلكترونياً، كما أعلنت الوزارة على نفس الرابط المخصص أنه سيكون من أجل الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء 2021 ومعرفة أسماء المشمولين في منظومة منحة الزوجة والأولاد في ليبيا، وسوف نرفق لكم أدناه رابط موقع منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2021.

منحة الزوجة والأولاد 2021

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية جميع الراغبين في إتمام عملية الاستعلام عن أسماء المستفيدين منحة الزوجة والأبناء 2021 الدخول عبر الرابط المخصص لمنظومة نموذج منحة الزوجة والأولاد من خلال ( رابط الموقع )، حيث يتم الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء من خلال الرقم الوطني ورقم القيد.

منحة الزوجة والأولاد 2021 ، تهدف إلى تحسين الحالة المعيشية من حيث الدخل للمواطنين في ليبيا، وفقاً لنص القانون رقم 27 لسنة 2013. وكان المصرف المركزي الليبي قد أوضح قيمة منحة الزوجة والأبناء لجميع المستحقين وفقاً لمنظومة منحة الزوجة والأولاد في ليبيا حيث تم تحديد مبلغ 100 دينار ليبي للأطفال دون سن 18 و150 دينار للزوجة ربة البيت التي لا تعمل.

رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء 2021

من خلال الدخول عبر ( رابط وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية )، يُمكنكم الآن الاستعلام عن منظومة منحة الزوجة والأبناء بالرقم الوطني ورقم القيد، هذا وسوف نتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص ذات الشأن من خلال تقارير متتالية، وكانت الحكومة الليبية قد أطلقت رابط التسجيل في منحة الزوجة والأولاد منذ فترة ليست بكبيرة، وكان ذلك بهدف ضمان معيشة كريمة للمواطنين في ليبيا، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد جراء تفشي وباء كورونا المستجد.

والجدير بالذكر أن وفاء الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية، قد أكدت أمس الثلاثاء أنه تم إحالة كافة المخصصات لمنحة الزوجة والأبناء تحت 18 عامًا إلى جميع المصارف المخصصة لصرف المنحة دون أي استقطاعات. مشيرة خلال تصريحات رسمية أمس الثلاثاء الموافق 3-8-2021، إلى وصول ملف زيادة المعاشات للمتقاعدين إلى نسب مبشرة بالخير، وأنه سيتم العمل على مناقشة ودراسة تطبيق زيادة المعاشات لجميع المستحقين من هم على درجة المعاش المتقاعدين لها خلال الفترة القادمة.

منحة الزوجة والأبناء 2021

ضمن متابعتنا المستمرة لما يخص منحة الزوجة والأبناء 2021 ليبيا، فقد أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الوطنية يوم الخميس المنقضي قراراً فيما يخص منحة الزوجة والأبناء 2021 ، حيث أكد سيادته تخصيص مليارين و250 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية، من أجل صرفها ضمن علاوة منحة الزوجة والأبناء لشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021. وكنا قد وضعنا لكم بعاليه رابط الشؤون الاجتماعية بغرض الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء 2021 بالرقم القومي.