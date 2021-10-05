نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع مؤسسة التأمينات الإجتماعية الكويتية.. رابط حجز الموعد أون لاين فرع العارضية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم تدشين رابط موقع حجز التأمينات الإجتماعية ضمن الروابط الحكومية بالتعاون مع مؤسسة التأمينات الكويتية، وأسفر النظام الحالي للمواعيد عن تنظيم حجوزات الكترونية تتم بشكل مسبق، قبل زيارة فروع التأمينات المنتشرة، في أرجاء الكويت. وتعتبر مؤسسة التأمينات هي المسؤولة عن صرف المعاشات التقاعدية، ضمن خدماتها الأساسية، وكان إنشاءها كمؤسسة حكومية في سنة 1955م.

التأمينات الاجتماعية تسجيل الدخول

تتيح خدمة حجز موعد التأمينات الدخول عليها أون لاين للحصول على باركود بغرض جدولة موعد زيارة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية للمراجعة، حيث لدى المستفيد حرية اختيار تاريخ ووقت الموعد الأكثر تناسباً. في الخدمة التي يحددها أونلاين للاستفادة منها عند زيارة المراجعين مقرات المؤسسة التأمينية. والتي لا تخلو من شروط يجب تطبيقها كارتداء الكمامات الطبية اثناء التواجد في اقسام التأمينات، حفاظاً على الصحة العامة.

المشتركين في نظام التأمينات والمرتبطين به كجزء من طبيعة أعمالهم يمكنهم الدخول الى نظام الحجز، وطلب موعد، حيث ان خدمة الحجز تتطلب بعض الإجراءات المهمة التي سيقوم بها المستفيد للحصول على موعد بشكل أون لاين حيث ان ذلك يجب ان يقتصر على الخدمات الغير متاحة على الموقع، وبخلاف هذا يجب استخدام موقع المؤسسة أو تطبيق ذخر.

إذا كنت ترغب بحجز مسبق في التأمينات الاجتماعية، فيمكن توضيح الخطوات اللازمة للقيام بالحجز أون لاين، وهي

افتح موقع الويب الخاص بـ التأمينات الاجتماعية أو أدخل الى صفحة نظام المواعيد بشكل مباشر

أختر تبويب الخدمات التأمينية

على المستخدم اختيار المبنى الرئيسي للتأمينات او احد الفروع الأخرى لها وهي

منطقة المرقاب أو فرع جنوب السرة أو فرع العارضية أو فرع فهد الأحمد أو فرع سعد العبدالله

تحديد التاريخ/اختيار وقت الموعد

كتابة الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، الرقم المدني

بعد إتمام ملئ البيانات السابقة يتم الضغط على زر الحجز، ويتم تزويدك باركو الحجز الخاص بك.

في النهاية، نشير أنه قد قمنا في المحتوى أعلاه توضيح كل شيء متعلق بعملية الحجر، لمؤسسة التأمينات الكويتية، كما تم تقديم رابط الموقع لهذه المؤسسة، ومشاركة رابط نظام المواعيد الخاص بها للاستفادة منها من قبل المراجعين في إدارة مواعيدهم، نأمل أن يكون الشرح مفيداً!.