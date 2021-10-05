شاومي تحرج ايفون 13 بجهاز رهيب بنصف السعر.. مراجعة Xiaomi 11t pro

ايفون 13 الآن في منافسة قوية مع هاتف شاومي الجديد Xiaomi 11t pro، وأطلقت شركة شاومي الصينية هاتفها شاومي 11 تي برو الجديد كليًا في منتصف شهر سبتمبر الماضي من عام 2021 الجاري، ونجحت شاومي من خلال أدائها القوي في هواتفها السابقة من جذب أنظار العالم لعملاقها الجديد Xiaomi 11t pro.

وتلعب الهواتف الصينية دائمًا على وتر تقديم أحدث التكنولوجيا في عالم الهواتف الذكية بأقل سعر ممكن مع أعلى جودة ممكنة في الأداء، وهذا المبدأ حقق نجاح باهر حيث تمكنت شاومي في الربع الثاني من عام 2021 على حجز مكان متقدم في قائمة الهواتف الأكثر مبيعًا في العالم.

مقارنة بين ايفون 13 و Xiaomi 11t pro.. أبرز المزايا

وزن هاتف شاومي الجديد يبلغ 203 جرام وهو أقل من هاتف iphone 13 بوزن 240 جرام.

وفي الوقت نفسه يأتي شاومي 11 تي برو بشريحتين اتصال ويأتي iphone 13 بشريحة اتصال واحدة.

كاميرا سلفي في هاتف شاومي الجديد بدقة 16 ميجا بكسل بينما هي 12 ميجا بكسل في iphone 13.

يأتي Xiaomi 11t pro بكاميرا أساسية بدقة 121 ميجا بكسل، بينما يأتي ايفون 13 بدقة 24 ميجا بكسل فقط.

جهاز شاومي الجهاز يقدم بطارية بقدرة 5000 مللي أمبير بينما يقدم iphone 13 بطارية بقدرة 3240 مللي أمبير.

سعر هاتف Xiaomi 11t pro في السعودية

2499 ريال سعودي للنسخة التي تقدر مساحتها الداخلية للتخزين 256 جيجا بايت.

سعر هاتف iphone 13 في المملكة

4299 ريال للنسخة الـ 256 جيجا.

يدعم ذاكرة عشوائية حتى 12 جيجا بايت.

وفي الوقت نفسه لا يدعم زيادة مساحة التخزين الداخلية.

يأتي بنظام تشغيل أندرويد 11.

الجهاز يدعم الجيل الخامس من الشبكات 5g.

يحتوي على قارئ بصمة مدمج في الشاشة.

يأتي باللون الأزرق السماوي وكذلك اللون الأبيض القمري وأيضا اللون الردماي.

الهاتف يأتي بمعالج كوالكوم سنابدرجون 888 وهو أحد أقوى أنواع المعالجات في العالم.

مزايا Xiaomi 11t proنقاط تفوق ايفون 13

يحتوي الهاتف الأمريكية على معالج أقوى وهو آبل ايه 15 بايونيك.

وفي الوقت نفسه يرجح اعتماد هواتف ايفون على المعالج في تحسين الصور الملتقطة كافة أجهزة iphone في إعطاء شعور بتفاصيل أجم وأغنى بالصور.

الشحن السريع من آيفون يمكنه شحن حتى 50% من البطارية في 32 دقيقة.