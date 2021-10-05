رابط التسجيل على منصة متي الكويت لحجز المواعيد للجهات الحكومية meta.e.gov.kw

رابط التسجيل على منصة متي في دولة الكويت، من أهم الموضوعات التي يتزايد عليها البحث خلال الفترة الأخيرة، بعد إطلاق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي لهذه المنصة، تيسيراً على المواطنين لحجز موعد زيارة الجهات الحكومية لعدم التزاحم والتكدس بمقرات المكاتب والمصالح الحكومية، منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد بين رواد هذه الجهات، وسوف نوضح لكم خلال السطور التالية الرابط الرسمي للدخول على المنصة مع خطوات التسجيل تفصيلياً، كما نعرض عليكم كيفية حجز موعد للجهات الحكومية إلكترونياً من خلال منصة متي المركزية، والجهات التي أتاحت حجز موعد لديها إلكترونياً. خطوات التسجيل على منصة متي الدخول على الموقع الإلكتروني “meta.e.gov.kw“.

اختيار التسجيل كمستخدم جديد.

كتابة الرقم المدني للمستخدم.

تسجيل رقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني.

استكمال باقي البيانات المطلوبة بكل دقة.

إدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله على هاتفك الجوال.

عمل كلمة مرور خاصة بك وتأكيدها.

الضغط على مربع تأكيد ثم تسجيل دخول. خطوات التسجيل على منصة متي طريقة حجز موعد للجهات الحكومية عبر متي الدخول على الموقع الإلكتروني السابق ذكره.

الضغط على تسجيل دخول عبر حساب المستخدم.

الدخول على اختيار البحث عن خدمات.

اختيار الجهة الحكومية التي سيتم زيارتها.

تحديد الخدمة المراد الحصول عليها.

اختيار الموعد المناسب للزيارة.

سيتم إرسال باركود بالزيارة يجب الاحتفاظ به على هاتفك للمراجعة خلال زيارة الجهة الحكومية. منصة متي المركزية طريقة حجز موعد للجهات الحكومية عبر متيمنصة متي المركزية تحتل منصة متي لحجز المواعيد الحكومية بالكويت، مكانة متميزة لدي المواطنين وأحد أهم المنصات الإلكترونية، التي توفرها الحكومة الكويتية للتسهيل على المواطنين في إنهاء مختلف الأعمال المرتبطة بالجهات الحكومية، دون التكدس والتزاحم خوفاً من انتشار فيروس كورونا، حيث يتم تحديد الموعد الذي يتناسب مع المواطن للحضور للجهة الحكومية والانتهاء من الخدمة في أقل وقت، وقد ساهمت المنصة في توفير الوقت والمجهود في الانتظار بمقرات المكاتب بمختلف الجهات الحكومية. الجهات التي تم تفعيل المنصة لحجز موعد لديها وزارة الداخلية.

التربية الكويتية.

جامعة الكويت.

التعليم العالي.

وزارة العدل.

الإسكان.

الصحة.

الخارجية.

بنك الائتمان.

وزارة التجارة.

دائرة الإطفاء.

هيئة الزراعة.

حجز موعد للسفر.

هيئة الإعاقة. الجهات التي تم تفعيل المنصة لحجز موعد لديها الوسوم

رابط التسجيل على منصة متي في دولة الكويت، من أهم الموضوعات التي يتزايد عليها البحث خلال الفترة الأخيرة، بعد إطلاق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي لهذه المنصة، تيسيراً على المواطنين لحجز موعد زيارة الجهات الحكومية لعدم التزاحم والتكدس بمقرات المكاتب والمصالح الحكومية، منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد بين رواد هذه الجهات، وسوف نوضح لكم خلال السطور التالية الرابط الرسمي للدخول على المنصة مع خطوات التسجيل تفصيلياً، كما نعرض عليكم كيفية حجز موعد للجهات الحكومية إلكترونياً من خلال منصة متي المركزية، والجهات التي أتاحت حجز موعد لديها إلكترونياً. خطوات التسجيل على منصة متي الدخول على الموقع الإلكتروني “meta.e.gov.kw“.

اختيار التسجيل كمستخدم جديد.

كتابة الرقم المدني للمستخدم.

تسجيل رقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني.

استكمال باقي البيانات المطلوبة بكل دقة.

إدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله على هاتفك الجوال.

عمل كلمة مرور خاصة بك وتأكيدها.

الضغط على مربع تأكيد ثم تسجيل دخول. خطوات التسجيل على منصة متي طريقة حجز موعد للجهات الحكومية عبر متي الدخول على الموقع الإلكتروني السابق ذكره.

الضغط على تسجيل دخول عبر حساب المستخدم.

الدخول على اختيار البحث عن خدمات.

اختيار الجهة الحكومية التي سيتم زيارتها.

تحديد الخدمة المراد الحصول عليها.

اختيار الموعد المناسب للزيارة.

سيتم إرسال باركود بالزيارة يجب الاحتفاظ به على هاتفك للمراجعة خلال زيارة الجهة الحكومية. منصة متي المركزية طريقة حجز موعد للجهات الحكومية عبر متيمنصة متي المركزية تحتل منصة متي لحجز المواعيد الحكومية بالكويت، مكانة متميزة لدي المواطنين وأحد أهم المنصات الإلكترونية، التي توفرها الحكومة الكويتية للتسهيل على المواطنين في إنهاء مختلف الأعمال المرتبطة بالجهات الحكومية، دون التكدس والتزاحم خوفاً من انتشار فيروس كورونا، حيث يتم تحديد الموعد الذي يتناسب مع المواطن للحضور للجهة الحكومية والانتهاء من الخدمة في أقل وقت، وقد ساهمت المنصة في توفير الوقت والمجهود في الانتظار بمقرات المكاتب بمختلف الجهات الحكومية. الجهات التي تم تفعيل المنصة لحجز موعد لديها وزارة الداخلية.

التربية الكويتية.

جامعة الكويت.

التعليم العالي.

وزارة العدل.

الإسكان.

الصحة.

الخارجية.

بنك الائتمان.

وزارة التجارة.

دائرة الإطفاء.

هيئة الزراعة.

حجز موعد للسفر.

هيئة الإعاقة. الجهات التي تم تفعيل المنصة لحجز موعد لديها

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