فرضيات تفسّر الصورة الغريبة في القارة القطبية الجنوبية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة غريبة في القارة القطبية الجنوبية، نشرها أحد مستخدمي "غوغل إيرث".
وفي الصورة يظهر مدخل وما يشبه شكل القبة وسط الجليد، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية والتي نشرت اللقطة.
وأخذت اللقطة من قناة على "يوتيوب" متخصصة بنشر التقارير المتعلقة بالظواهر الغريبة.
وانقسمت الآراء حول الصورة الغريبة، بين مشكك لها، وآخرين دافعوا عن صحتها لافتين إلى أنها قد تكون بوابة لمبان تقع تحت القارة القطبية الجنوبية.
وذهب آخرون إلى فرضية وجود كائنات فضائية تعيش في هذه القارة، مطالبين بمزيد من التحقيق في الأمر.
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