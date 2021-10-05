بايدن يهدد بتجاوز سقف الدين الأمريكى ويتهم الجمهوريين

جدة - نرمين السيد - هدد الرئيس الأمريكى جو بايدن، مجلس الشيوخ الأمريكى "الكونجرس" بتجاوز سقف الدين العام إذا لم يتم الاتفاق معه على زيادة سقف الدين أو تمديد تعليق العمل بسقفه، متهمًا ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ، بأنه يتحرك كـ"نيزك" يتجه نحو الاقتصاد الأمريكى.





وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان يستطيع ضمان ألا تتجاوز الولايات المتحدة سقف الدين، قال بايدن: "لا لا أستطيع"، مضيفًا "الأمر متروك ليمتش ماكونيل، لا أستطيع تصديق أن هذه النتيجة النهائية، لأن العواقب خطيرة للغاية. لا أصدق هذا، لكن هل أستطيع ضمان الأمر؟ إذا استطعت سأفعل".

وبعد خطابه فى البيت الأبيض عن النزاع حول سقف الدين العام، قال بايدن إن أكثر من ربع الدين الأمريكى، بما يصل إلى 8 تريليونات دولار، كان فى الأعوام الأربعة لحكم الرئيس الجمهورى السابق دونالد ترامب، لذلك على الجمهوريين المساعدة فى رفع سقف الدين.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، حذرت فى الأسبوع الماضى من نتائج كارثية حال فشل وزارتها فعليًا بحلول 18 أكتوبر، إذا لم يتحرك الكونجرس ويصدر قانونًا لاستمرار تعليق العمل بسقف الدين العام أو رفع السقف، لتزيد الضغط على أعضاء الكونجرس للتحرك، لتجنب إعلان عجز الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، جاء فى خطاب يلين إلى قادة الكونجرس: "من المحتمل أن تستنفد وزارة الخزانة كل إجراءاتها الاستثنائية، إذا لم يتحرك الكونجرس لرفع أو تعليق سقف الدين العام بحلول 18 أكتوبر الجارى"، لافتة إلى أنه لن يستطيعوا الوفاء بكل التزامات الدولة بعد هذا التاريخ.

وأشارت يلين إلى يوم إعلان عجز الخزانة العامة الأمريكية عن الوفاء بالتزاماتها المالية بـ"اليوم إكس"، مؤكدة أنه يقترب بأسرع مما يتوقع الكثيرون فى وول ستريت.