الكونجرس الأمريكى يرجئ التصويت على تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "مكان" العبرى، قالت مصادر إسرائيلية إن سبب الرفض هو معارضة السيناتور الجمهورى راند بول، الذى طالب بمعرفة مصدر التمويل رغم تأييده لإسرائيل.

وبحسب الموقع الإسرائيلى، قال بول إنه على الإدارة الأمريكية استخدام الأموال التى خصصت لأفغانستان لتمويل المشروع، تفاديًا لوصول هذه الأرصدة إلى نظام طالبان، لافتًا إلى أنه لهذا السبب تمت إحالة الطلب إلى إجراءات تشريعية عادية قد تستغرق عدة أسابيع، علمًا بأن مجلس النواب الأمريكى قد صادق على الاقتراح بتأييد 420 نائبًا.