محكمة إسرائيلية تعرض تسوية جديدة لأزمة حى الشيخ جراح فى القدس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا موقع "i24 نيوز" الإسرائيلى، ينص الاقتراح على اعتبار شركة "نحلات شمعون" مالكة للأرض، والعائلات الفلسطينية مستأجرة محمية لا مالكة، وذلك فى انتظار القرار النهائى حول حقوق الملكية.

وبحسب الصحيفة العبرية، ستتعهد شركة "نحلات شمعون" بالامتناع عن أى إجراءات ضد العائلات حتى استكمال التسوية، أى بعد 15 عامًا من تاريخ توقيع اتفاق التسوية.

وكانت العائلات الفلسطينية فى الشيخ جراح رفضت عدة تسويات عرضتها المحاكم الإسرائيلية فى السابق، لأنها تعتقد أنها الأحق بملكية الأراضى.

وتقيم 28 عائلة فلسطينية فى حى الشيخ جراح بالقدس منذ 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية، ووكالة الأمم المتحدة ووكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

فيما تطالب شركة "نحلات شمعون" بإجلاء العائلات الفلسطينية، بزعم أنها تقيم على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948، الأمر الذى فندته العائلات الفلسطينية فى الحى تمامًا، ليستمر صراع الطرفين حول ملكية الأرض فى المحاكم الإسرائيلية منذ تسعينات القرن الماضى.