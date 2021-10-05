رابط معرفة نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول، أخيراً أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي التي طال انتظارها حيث تأخرت عن الموعد المحدد للإعلان عنها قرابة الأسبوع، وهو ما أثار حالة من القلق والتوتر في نفوس جميع طلاب المرحلة وأولياء أمورهم، إلى أن كشفت الوزارة عن اتاحة الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة في خلال ساعات قليلة، وسنقدم لكم في هذا المقال الطريقة التي عليكم اتباعها لمعرفة النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

تصدر البحث عن نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول، كافة محركات البحث العالمية وعلى رأسهم محرك البحث جوجل، وتتوالى عمليات البحث يوما بعد يوم رغبة من الطلاب في الاطمئنان على معدلاتهم خلال هذا العام الدراسي الذي كان عاما مليئا بالتحديات التي واجهها الطلاب، وقد كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العراقي مؤخراً عن انتهاء لجان التصحيح أخيرا من عمليات المراجعة ورصد وتجميع الدرجات، وقد تم بالفعل إرسال نتائج الطلاب ليتم اعتمادها من قبل وزير التعليم، ومن ثم رفعها مباشرة عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، والتي اعدته خصيصا لتسهل على الطلاب وأولياء أمورهم الحصول على الخدمات التعليمية بشكل الكتروني، وتأتي على رأس تلك الخدمات المقدمة الاستعلام عن النتائج، وكان ذلك حرصاً من الحكومة العراقية على صحة وحياة مواطنيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

أما عن التفاصيل التي وردت إلينا بخصوص نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول، فقد اشارت المصادر أن نسب النجاح جاءت مرتفعة بشكل ملاحظ هذا العام، وأكدت أنه تمت عمليات التصحيح بمنتهى الدقة والشفافية ليحصل كل طالب على حقه بالكامل من الدرجات، ولكي يتمكن الطلاب من استخراج درجاتهم، حددت الوزارة بعض الخطوات البسيطة لذلك، وهي على النحو التالي: