هل تبحث عن كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443، لا تقلق عزيزي في هذا المقال سوف اقوم بتوضيح لك جميع التفاصيل حول راتب الضمان الاجتماعي الجديد، إن تحديد سعر الدعم بنظام الضمان الاجتماعي الجديد لسنة 1443 هجرية يستند على حجم أدنى حد محتسب لسعر الربح وللمعاش بغير تحديد لسلم محدد للراتب، ولذا وفقاً لقائمة التنفيذية المعتمدة لذلك الإطار، وتحتسب سعر المعاش بواسطة طرح الكسب المحتسب من أدنى حد للمعاش، وسوف ننشر ونوضح لكم وفي السطور التالية سلم مرتّبات الضمان الاجتماعي الجديد على حسب عدد شخصيات العائلة

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يتم تحديد راتب الضمان الاجتماعي بحسب عدد الاسرة، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم مقدار كل اسرة من راتب الضمان الاجتماعي