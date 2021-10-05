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هل تبحث عن كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443، لا تقلق عزيزي في هذا المقال سوف اقوم بتوضيح لك جميع التفاصيل حول راتب الضمان الاجتماعي الجديد، إن تحديد سعر الدعم بنظام الضمان الاجتماعي الجديد لسنة 1443 هجرية يستند على حجم أدنى حد محتسب لسعر الربح وللمعاش بغير تحديد لسلم محدد للراتب، ولذا وفقاً لقائمة التنفيذية المعتمدة لذلك الإطار، وتحتسب سعر المعاش بواسطة طرح الكسب المحتسب من أدنى حد للمعاش، وسوف ننشر ونوضح لكم وفي السطور التالية سلم مرتّبات الضمان الاجتماعي الجديد على حسب عدد شخصيات العائلةكم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443
يتم تحديد راتب الضمان الاجتماعي بحسب عدد الاسرة، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم مقدار كل اسرة من راتب الضمان الاجتماعي
- عدد شخصيات العائلة (واحد فرد): ثمن معاش الضمان تصل 1000 ريال سعودي.
- عدد شخصيات العائلة (فردين): تكلفة معاش الضمان تصل 1000 مئتي وخمسين ريال سعودي.
- عدد شخصيات العائلة (ثلاث أشخاص): ثمن معاش الضمان تصل 1000 خمسة وسبعين ريال سعودي.
- عدد شخصيات العائلة (أربعة شخصيات): سعر معاش الضمان تصل 1000 ثمانمئة وخمسين ريال سعودي.
- عدد شخصيات العائلة (خمسة أشخاص): ثمن معاش الضمان تصل ألفي مئة وأربعين ريال سعودي.
- عدد شخصيات العائلة (ستة أشخاص): ثمن معاش الضمان تصل 2000 أربعمئة وعشرين ريال سعودي.
- عدد أشخاص العائلة (سبع شخصيات): تكلفة معاش الضمان تصل 2000 سبعمئة وعشرة ريال سعودي.
- عدد أشخاص العائلة (ثمانية أشخاص): ثمن معاش الضمان تصل ثلاث آلاف ريال سعودي.
- عدد شخصيات العائلة (تسع شخصيات): سعر معاش الضمان تصل ثالث آلاف مئتي وثمانين ريال سعودي.
- عدد شخصيات العائلة (10 أشخاص): تكلفة معاش الضمان تصل ثلاث آلاف خمسمئة وستين ريال سعودي.
- عدد شخصيات العائلة (إحدى عشر شخص): سعر معاش الضمان تصل لاث آلاف ثمانمئة وأربعين ريال سعودي.
- عدد شخصيات العائلة (اثني عشر واحد): تكلفة معاش الضمان تصل أربعة آلاف مئة وثلاثين ريال سعودي.
- عدد شخصيات العائلة (ثلاث عشر شخص): سعر معاش الضمان تصل أربعة آلاف أربعمئة وعشرة ريال سعودي.
- عدد أشخاص العائلة (أربعة عشر واحد): ثمن معاش الضمان تصل أربعة آلاف وسبعمئة ريال سعودي.
- عدد أشخاص العائلة (خمس عشر شخص): سعر معاش الضمان تصل 5000 ريال سعودي.
هل تبحث عن كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443، لا تقلق عزيزي في هذا المقال سوف اقوم بتوضيح لك جميع التفاصيل حول راتب الضمان الاجتماعي الجديد، إن تحديد سعر الدعم بنظام الضمان الاجتماعي الجديد لسنة 1443 هجرية يستند على حجم أدنى حد محتسب لسعر الربح وللمعاش بغير تحديد لسلم محدد للراتب، ولذا وفقاً لقائمة التنفيذية المعتمدة لذلك الإطار، وتحتسب سعر المعاش بواسطة طرح الكسب المحتسب من أدنى حد للمعاش، وسوف ننشر ونوضح لكم وفي السطور التالية سلم مرتّبات الضمان الاجتماعي الجديد على حسب عدد شخصيات العائلةكم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443
يتم تحديد راتب الضمان الاجتماعي بحسب عدد الاسرة، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم مقدار كل اسرة من راتب الضمان الاجتماعي
- عدد شخصيات العائلة (واحد فرد): ثمن معاش الضمان تصل 1000 ريال سعودي.
- عدد شخصيات العائلة (فردين): تكلفة معاش الضمان تصل 1000 مئتي وخمسين ريال سعودي.
- عدد شخصيات العائلة (ثلاث أشخاص): ثمن معاش الضمان تصل 1000 خمسة وسبعين ريال سعودي.
- عدد شخصيات العائلة (أربعة شخصيات): سعر معاش الضمان تصل 1000 ثمانمئة وخمسين ريال سعودي.
- عدد شخصيات العائلة (خمسة أشخاص): ثمن معاش الضمان تصل ألفي مئة وأربعين ريال سعودي.
- عدد شخصيات العائلة (ستة أشخاص): ثمن معاش الضمان تصل 2000 أربعمئة وعشرين ريال سعودي.
- عدد أشخاص العائلة (سبع شخصيات): تكلفة معاش الضمان تصل 2000 سبعمئة وعشرة ريال سعودي.
- عدد أشخاص العائلة (ثمانية أشخاص): ثمن معاش الضمان تصل ثلاث آلاف ريال سعودي.
- عدد شخصيات العائلة (تسع شخصيات): سعر معاش الضمان تصل ثالث آلاف مئتي وثمانين ريال سعودي.
- عدد شخصيات العائلة (10 أشخاص): تكلفة معاش الضمان تصل ثلاث آلاف خمسمئة وستين ريال سعودي.
- عدد شخصيات العائلة (إحدى عشر شخص): سعر معاش الضمان تصل لاث آلاف ثمانمئة وأربعين ريال سعودي.
- عدد شخصيات العائلة (اثني عشر واحد): تكلفة معاش الضمان تصل أربعة آلاف مئة وثلاثين ريال سعودي.
- عدد شخصيات العائلة (ثلاث عشر شخص): سعر معاش الضمان تصل أربعة آلاف أربعمئة وعشرة ريال سعودي.
- عدد أشخاص العائلة (أربعة عشر واحد): ثمن معاش الضمان تصل أربعة آلاف وسبعمئة ريال سعودي.
- عدد أشخاص العائلة (خمس عشر شخص): سعر معاش الضمان تصل 5000 ريال سعودي.
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