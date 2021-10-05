ماكرون: على طالبان أن تدفع ثمن الاعتراف بها

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن قمة مجموعة العشرين المقبلة عليها توجيه رسالة واضحة لحركة طالبان الحاكمة فى أفغانستان، بشأن شروط الاعتراف الدولى بها.





وحسبما نقلت "رويترز"، قال ماكرون فى مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، اليوم الثلاثاء، إن هذه الشروط يجب أن تشمل المساواة للنساء والسماح بالعمليات الإنسانية الأجنبية، ووقف التعاون مع الجماعات الإرهابية.

وأضاف الرئيس الفرنسى: "أعتقد أن الاعتراف الدولى يجب أن يكون بثمن، وكرامة المرأة الأفغانية والمساواة بين النساء والرجال يجب أن تكون واحدة من النقاط التى يتعين تأكيدها، ويجب أن تكون شرطنا".

وفى إشارة لقمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها فى روما، فى وقت لاحق هذا الشهر، قال ماكرون: "سنتحدث عن أفغانستان. علينا ذلك، أعنى الأوروبيين والأمريكيين والصين وروسيا والقوى الكبرى فى إفريقيا وآسيا والمحيط الهادى وأمريكا اللاتينية مجتمعين".

وتابع الرئيس الفرنسى: "يجب أن تكون لدينا رسالة بالغة الوضوح، بأننا سنضع شروطًا للاعتراف بطالبان".