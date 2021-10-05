موعد مباراة السودان وغينيا والقنوات الناقلة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

يستضيف استاد الملعب الكبير لمراكش مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بين السودان وغينيا، وتقام المباراة اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، حيث يسعى منتخب السودان إلى محاولة تقديم أداء جيد، والفوز بالمباراة، وحصد الثلاث نقاط، والعودة مرة أخرى لمحاولة المنافسة على مركز مؤهل لكأس العالم قطر 2022، وتضم المجموعة كلا من المغرب، والسودان، وغينيا، وغينيا بيساو، بينما يسعى منتخب غينيا إلى الانتصار في المباراة، ومحاولة المنافسة وخطف نقاط المباراة، والتقدم في جدول ترتيب المجموعة، ونعرض موعد مباراة السودان وغينيا والقنوات الناقلة اليوم.

يسعى منتخب السودان إلى تحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات، وذلك بعد الأداء المخيب للأمال الذي ظهربه في منذ بداية التصفيات، وقد خاض الفريق مبارتين، ولم يستطع الفوز في أيا منهم، حيث تعرض للهزيمة الأولى على يد منتخب المغرب في الأسبوع الأول بنتيجة هدفين مقابل لاشئ، وقد سجل نايف أكرد، وأبو عاقله عبد الله (هدف في مرماه)، ثم خسر في الجولة الثانية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف على يد منتخب غينيا بيساو، وبذلك يحتل السودان المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط بعد مرور جولتين.

يسعى منتخب غينيا إلى تحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات على حساب منتخب السودان، حيث قد خاض مباراة وحيدة في التصفيات حتى الأن، واستطاع تحقيق التعادل والظفر بنقطة وحيدة، وبذلك يتواجد في المركز الثالث في المجموعة، حيث بدأ المنتخب الجولة الأولى بتعادل إيجابي أمام منتخب غينيا بيساو، وقد سجل كلا من جوزيف مينديز هدف غينيا بيساو، بينما سجل فرنسوا كامانو هدف غينيا الوحيد في المباراة، بينما تم تأجيل مباراة الجولة الثانية أمام منتخب المغرب، على أن تتم يوم الثلاثاء القادم 12 أكتوبر 2021.

4:00 بتوقيت غرينتش

5:00 بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب

6:00 بتوقيت مصر

7:00 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

8:00 بتوقيت الإمارات، وعمان

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القنوات الناقلة لمباراة السودان وغينيا