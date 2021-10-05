ألمانيا: أفغانستان كلفتنا 20 مليار دولار على الأقل

جدة - نرمين السيد - كشفت إحصاءات رسمية فى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، عن أن مهمة الجنود ومسؤولى التنمية الألمان التى استمرت 20 عامًا فى أفغانستان، كلفت برلين أكثر من 17.3 مليار يورو ـ ما يعادل 20.1 مليار دولار.





وردًا على استفسار برلمانى للحكومة الألمانية، قالت وزارة الدفاع إن الكلفة الأكبر كانت من نصيب الجانب العسكرى، مضيفة أنه "من أجل مشاركة القوات المسلحة الألمانية فى قوة المساعدة الأمنية الدولية، وعملية الحرية الدائمة، ومهمة الدعم الحاسم فى أفغانستان، أنفقت وزارة الدفاع نحو 12.3 مليار يورو نفقات إضافية متعلقة بالمهمة، بين 2001 و31 أغسطس 2021". وحسبما نقلت وسائل إعلام ألمانية، أنفقت وزارة الخارجية فى برلين نحو 2.48 مليار يورو على تكاليف شخصية ومواد "متعلقة بالمشروع"، بالاضافة إلى تكاليف العمليات الدبلوماسية الاعتيادية.إضافة إلى إنفاق قطاع الاستخبارات الاتحادية السرية، بما فيها المعلومات عن البنية التحتية التى شيدتها ألمانيا وتستخدمها طالبان حاليًا. وبحسب التقارير التى نقلت رد الحكومة الألمانية، فقد تحملت وزارتا التنمية والزراعة الألمانيتين تكاليف كبيرة أخرى.

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