عاجل.. سجين يحتجز شرطيين رهينة فى أحد سجون غرب فرنسا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة العدل الفرنسية فى بيان لها، إن أحد السجناء أخذ حارسى أمن رهينتين فى أحد سجون لاسارت شمال غرب البلاد، لافتة إلى إصابة أحد الحراس فى عينه اليمنى.
كما أشار البيان إلى مفاوضات جارية لأجل تأمين الإفراج عن الرهائن فى سجن "كوندى سور سارث"، على بعد نحو 250 كيلومترا غربى باريس.
وبحسب بيان وزارة العدل الفرنسية، فقد تم حشد وحدات الأمن فى السجن، وإرسال قوات إضافية إلى هناك.
فيما ذكرت قناة "BFMTV" الفرنسية، أن المتهم محتجز الرهائن، كان يقضى عقوبة طويلة بتهمة الاغتصاب والقتل.
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