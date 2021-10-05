رابط نتيجة السادس الاعدادي العراق الدور الاول 2021 وزارة التربية العراقية

رابط نتيجة الاعدادي العراق الدور الاول 2021 جميع المحافظات العراقية، حيث تزداد الآن بكثافة عمليات البحث من جميع الطلاب والطالبات في الصف السادس الاعدادي، كما يهتم أولياء الأمور بالبحث عن نتيجة السادس الاعدادي حيث من المقرر أن يتم خلال الساعات القليلة القادمة اعتماد نتائج الطلاب، وسيقوم وزير التعليم العراقي باعتماد نتيجة السادس الاعدادي في كافة المديريات، حيث كانت وزارة التربية والتعليم في العراق قد أكدت أن نتائج السادس الاعدادي سيتم اعلانها رسميا عبر موقع وزاره التربيه والتعليم العراقيه، سيتم نشر أسماء الناجحين وأوائل الطلاب في جميع الاقسام عبر الموقع الرسمي، تم يوم السبت الإعلان الرسمي عن نتائج الصف السادس الاعدادي لجميع الطلاب، من مختلف محافظات العراق الذين كانوا قد دخلوا امتحانات السادس الاعدادي في كل الاقسام أحيائي وعلمي وأدبي ومهني وجميع الاقسام وتم نشر النتيجة عبر موقع السومرية نيوز شبكة أخبار الناصرية، وموقع وزارة التربية العراقية، وموقع النجاح، وكذلك موقع النجاح.

رابط نتيجة السادس الاعدادي الدور الاول 2021

صرح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم العراقية، حول نتائج السادس الاعدادي الدور الاول، مؤكدا انه سيتم إعلانها تباعاً، في خلال الساعات القادمة، وذلك في جميع مديريات التربية والتعليم، في كافة محافظات العراق المختلفة ، ويمكن ان يقوم بالتعرف على نتيجة السادس الاعدادي بالخطوات التالية:

يقوم الطلاب بدخول رابط وزارة التربية والتعليم العراقية

بعد ذلك يتم اختيار الطالب نتائج السادس الاعدادي

سيدخل الي صفحة أخري جديدة

ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة منك وهي رقم الجلوس وكتابة الاسم وبيانات أخري

يقوم الطالب والطالبة بالتأكد من أن البيانات التي تم كتابتها تكون صحيحة

ثم اضغط على عرض النتيجة وسوف تظهر في الصفحة تظهر له جميع التفاصيل الخاصة بها

نتيجة السادس الاعدادي العراق الدور الاول

من المقرر أن يتم إعلان نتائج السادس الاعدادي جميع المحافظات خلال الساعات القادمة، في جميع الاقسام علمي وأدبي وتجاري واحيائي ومهني، وسوف تقوم مديريات التربية والتعليم باعلان نتائج السادس الاعدادي محافظات البصرة وبابل ونينوى، ومحافظات الانبار واربيل وبغداد وكركوك وحلبجة ودهوك والقادسية، ومحافظات ديالى وذي قار والسليمانية ، والمثني وميسان والنجف، حيث من المعروف أن النتائج سيتم إعلانها في نفس الوقت لجميع المحافظات، كانت امتحانات السادس الاعدادي 2021، قد تأجلت الي شهر أغسطس الماضي بسبب الموجة شديدة الحرارة التي كانت قد اجتاحت دول الخليج وتسببت في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في العديد من مدن العراق ،جدير بالذكر أن امتحانات االسادس الاعدادي 2021 العراق الدور الأول اخر العام الدراسي كانت قد انعقدت حضوريا في كافة اللجات علي مستوي كل محافظات العراق يوم 11 أغسطس في كافة أقسام الصف السادس الاعدادي سوم القسم الأدبي والمهني والعلمي والتجاري والقسم التطبيقي وكذلك القسم الأحيائي حيث انتهت الامتحانات يوم 11 سبتمبر دون أى مشكلات أو شكاوي.